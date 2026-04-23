Inter de Milão pode ter, no domingo, sua primeira chance de conquistar o Scudetto

A Inter de Milão pode se deparar com sua primeira oportunidade de garantir o título da Serie A no domingo (26), quando os 'nerazzurri' enfrentarem o Torino, enquanto Napoli e Milan tentarão adiar as comemorações por pelo menos mais uma semana.

O time comandado por Cristian Chivu detêm uma vantagem de 12 pontos sobre o atual campeão, o Napoli, e sobre o vice-líder Milan, restando cinco rodadas para o fim da temporada.

Os 'nerazzurri' descobrirão já nesta sexta-feira (24) se, dois dias depois, terão a chance de conquistar o 21º 'Scudetto' da história do clube. No entanto, para que isso aconteça, precisarão da ajuda tanto do Cremonese quanto da Juventus ao longo do fim de semana.

Se o Napoli derrotar a equipe de Cremona nesta sexta, no jogo que abre a 34ª rodada, a conquista do título pela Inter será adiada por pelo menos mais uma semana.

Mas, se o Cremonese (17º) conseguir arrancar ao menos um ponto no Estádio Diego Armando Maradona, a Inter poderá erguer o troféu caso garanta uma vitória fora de casa contra o Torino (12º), embora a conquista não seja automática nesse cenário.

Seria necessário, então, que seu vizinho, o Milan (2º), não consiga logo em seguida vencer a Juventus (4ª), time que atualmente briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões e vem de uma sequência de quatro vitórias nos últimos cinco jogos.

- Nas mãos do Milan -

Um empate também poderia ser suficiente para a Inter de Milão, desde que seus dois perseguidores mais próximos não pontuem.

Conquistar o título do campeonato italiano com quatro rodadas de antecedência seria um feito notável para a Inter, equipe que, antes da mais recente pausa da Data Fifa, viu seus rivais na disputa pelo título se aproximarem perigosamente.

No entanto, a conquista de nove pontos em nove possíveis, somada a 12 gols marcados, nos três jogos disputados desde a retomada do futebol de clubes após a pausa, fez a balança pender mais uma vez a favor dos 'nerazzurri'.

Independentemente do desempenho de Napoli e Milan, a Inter sabe que quatro pontos nos jogos restantes serão suficientes para garantir o título.

O Milan se encontra, assim, na desconfortável posição de poder contribuir para que seu eterno rival conquiste o título. De qualquer forma, no entanto, esse cenário se mostraria menos doloroso do que há dois anos, quando testemunharam seus vizinhos garantirem o título 'in loco', após perderem para eles no San Siro.

Além disso, a equipe de Massimiliano Allegri está próxima de assegurar o retorno à Liga dos Campeões, graças à vantagem de oito pontos que a separa do Como, atual quinto colocado.

Tudo aponta para que os 'rossoneri' terminem entre os quatro primeiros, mesmo que percam no domingo, ao passo que a situação da Juve é mais apertada. A equipe de Turim ocupa atualmente a quarta posição e detém uma vantagem de apenas cinco pontos sobre o Como e também sobre a Roma, sexta colocada.

O Como do técnico Cesc Fàbregas, que nesta semana desperdiçou uma vantagem de dois gols antes de ser eliminado nas semifinais da Copa da Itália pela Inter, terá uma tarefa nada fácil neste fim de semana: visita o Genoa, que vive um bom momento e pode garantir sua permanência na elite do futebol italiano.

--- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília):

Sexta-feira, 24 de abril

(15h45) Napoli - Cremonese

Sábado, 25 de abril

(10h00) Parma - Pisa

(13h00) Bologna - Roma

(15h45) Hellas Verona - Lecce

Domingo, 26 de abril

(07h30) Fiorentina - Sassuolo

(10h00) Genoa - Como

(13h00) Torino - Inter

(15h45) Milan - Juventus

Segunda-feira, 27 de abril

(13h30) Cagliari - Atalanta

(15h45) Lazio - Udinese

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Inter 78 33 25 3 5 78 29 49

2. Milan 66 33 19 9 5 48 27 21

3. Napoli 66 33 20 6 7 48 33 15

4. Juventus 63 33 18 9 6 57 29 28

5. Como 58 33 16 10 7 57 28 29

6. Roma 58 33 18 4 11 46 29 17

7. Atalanta 54 33 14 12 7 45 29 16

8. Bologna 48 33 14 6 13 42 39 3

9. Lazio 47 33 12 11 10 34 30 4

10. Sassuolo 45 33 13 6 14 41 44 -3

11. Udinese 43 33 12 7 14 38 43 -5

12. Torino 40 33 11 7 15 37 54 -17

13. Genoa 39 33 10 9 14 40 46 -6

14. Parma 39 33 9 12 12 24 40 -16

15. Fiorentina 36 33 8 12 13 38 45 -7

16. Cagliari 33 33 8 9 16 33 47 -14

17. Cremonese 28 33 6 10 17 26 47 -21

18. Lecce 28 33 7 7 19 22 46 -24

19. Hellas Verona 18 33 3 9 21 23 56 -33

20. Pisa 18 33 2 12 19 24 60 -36

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