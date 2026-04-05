Inter de Milão goleia a Roma dentro de casa e mantém vantagem na liderança do italiano

Jogando no Giuseppe Meazza, a Inter de Milão não teve dificuldades para golear a Roma, por 5 a 2, na tarde deste domingo (05), pela 31ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe contou com ótima atuação dos atacantes Marcos Thuram e Lautaro Martínez, e do meia Hakan Çalhanoglu, todos com ao menos duas participações em gols.

Com a grande vitória, o time comandado por Cristian Chivu manteve boa vantagem na liderança do Campeonato Italiano. Agora a equipe torce para um empate no confronto entre Napoli e Milan, terceiro e segundo colocados, respectivamente, nesta segunda-feira (06), no Diego Armando Maradona. Se a partida terminar em igualdade, a Inter abre oito pontos para o vice-líder.

Por outro lado, a Roma, do técnico Gian Piero Gasperini, não conseguiu se aproximar da vaga para a próxima Champions League e termina a rodada na 6ª posição.

O primeiro tempo começou muito agitado, com os donos da casa abrindo o marcador com apenas um minuto de jogo. Marcos Thuram limpou o lance no lado direito e mandou rasteiro, na medida, para Lautaro Martínez chutar firme, sem chances para defesa de Mile Svilar. O argentino anotou seu gol de número 130 no Campeonato Italiano, o 18º nesta temporada.

Aos 12 minutos, o camisa 10 do time mandante teve a oportunidade de guardar o segundo gol na partida. Ele recebeu ótimo passe de Federico Dimarco e mandou a bomba, mas o arqueiro estava ligado e jogou para escanteio. Aos 23, a Roma respondeu em cabeçada de Donyell Mallen, após cobrança de falta, que resultou em uma ótima defesa de Yann Sommer.

O empate dos visitantes veio aos 39 minutos. Devyne Rensch recebeu a bola no lado esquerdo de ataque e cruzou para o zagueiro Gianluca Mancini, que apareceu como um centroavante para deixar tudo igual. O defensor italiano marcou o segundo gol na temporada pelo clube da capital.

Mas a igualdade não durou muito tempo e a Inter de Milão conseguiu o segundo gol no último lance da primeira etapa. O meia Hakan Çalhanoglu recebeu o passe na intermediária do campo de ataque e arriscou de muito longe, acertando o ângulo de Svillar. Aos 32 anos, o meia turco chegou ao 10º pelo time na temporada.

A segunda etapa começou do mesmo jeito e o time da casa conseguiu o terceiro gol aos 6 minutos. Marcos Thuram ganhou o lance da defesa e carregou a bola para próximo da área adversária. O camisa 9 deu passe açucarado para Martínez anotar seu segundo na partida e encaminhar a vitória.

Com nove minutos de jogo, Çalhanoglu cobrou escanteio para Marcos Thuram deixar o dele no embate e praticamente confirmar a vitória da Inter de Milão dentro do San Siro. Nome praticamente confirmado na Copa do Mundo, o atacante francês chegou ao 13º pelo clube na temporada.

Aos 18 minutos, Nicolò Barella conseguiu ótimo lance no campo de ataque e tentou servir Thuram. A bola bateu no zagueiro da Roma e se ofereceu novamente para o meio-campista, que bateu firme e aumentou a goleada para o líder do Campeonato Italiano. O meia da seleção italiana não marcava pelo clube desde outubro e fez apenas o segundo gol na temporada.

Totalmente desequilibrada na partida, a equipe da capital conseguiu descontar aos 24 minutos, com Lorenzo Pellegrini, aproveitando a jogada de Mallen no campo de ataque. O meia italiano chegou ao sétimo tento na temporada com a camisa vermelha.

Veja outros resultados do Campeonato Italino neste domingo:

Cremonese 1 x 2 Bologna