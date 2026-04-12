Inter 0x0 Grêmio: veja os melhores momentos do Gre-Nal pelo Brasileirão

Grêmio e Inter ficaram no 0 a 0 pela 11ª rodada do Brasileirão, no sábado (11), no Beira-Rio. O placar traduz a partida pouco inspirada e de baixo nível técnico dos dois times.

O Inter teve mais chances de gols, ainda que poucas, todas defendidas por Weverton. Do outro lado, Rochet foi exigido em apenas um momento, em chute de Viery. O zagueiro gremista foi protagonista de outro momento, aos 44 do segundo tempo: cartão vermelho direto por falta em Thiago Maia.

O próximo compromisso do Grêmio é na terça-feira (14), pela Sul-Americana, contra o Deportivo Riestra, na Arena. Já o Inter volta a campo no próximo domingo (19), contra o Mirassol, pelo Brasileirão, no Beira-Rio.