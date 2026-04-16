"Impacto absurdo": Tiago Splitter entra para a história ao colocar os Blazers nos playoffs da NBA

Tiago Splitter segue fazendo história na NBA. Depois de ser o primeiro brasileiro a ser campeão como jogador, em 2014, o destaque agora veio como técnico dos Blazers.

Ao levar a franquia de Portland aos playoffs, Splitter se tornou o primeiro treinador brasileiro a se classificar para a pós-temporada da principal liga de basquete do mundo.

Além do feito de Splitter, o novo episódio do PrimeCast falou sobre a definição do play-in e analisou os duelos já definidos dos playoffs, que começam no sábado (18).

O PrimeCast tem episódio inédito sobre futebol americano e basquete toda semana. O podcast pode ser acessado também nas principais plataformas de áudio, além do site e app de GZH.