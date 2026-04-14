Momento da lesão de Fermín López. JAVIER SORIANO / AFP

No duelo entre Atlético de Madrid e Barcelona, nesta terça-feira (14), pela volta das quartas de final da Champions League, uma cena assustou no gramado. Logo após marcar o segundo gol, o Barça foi ao ataque e quase ampliou com Fermín López, que terminou a jogada lesionado.

O meia-atacante de 22 anos recebeu cruzamento de Lamine Yamal e cabeceou para o gol, mas parou em Muso. No entanto, na sequência do lance, ele bateu com o rosto nas travas da chuteira do goleiro e ainda teve uma pancada direto no gramado.

A lesão fez com que muito sangue fosse derramado e os médicos tiveram trabalho em conter o sangramento. Mesmo assim, Fermín voltou ao jogo com curativos e sem problemas para jogar.

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O jogo, que vale vaga nas semifinais da Champions, começou às 16h, no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, na Espanha. A vantagem é do Atleti, que venceu o Barça no jogo de ida, em pleno Camp Nou, por 2 a 0.