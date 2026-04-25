Iga Swiatek abandona WTA 1000 de Madri e vai às lágrimas

A polonesa Iga Świątek, número 3 do mundo, abandonou o torneio WTA 1000 de Madri neste sábado (25), durante o terceiro set de sua partida contra a estadunidense Ann Li.
Świątek deixou a quadra mostrando sinais de mal-estar físico e em prantos, acompanhada por um médico, após duas horas e quinze minutos de jogo e quando perdia por 3 a 0 no terceiro set.
A polonesa, campeã em Madri em 2024, havia solicitado atendimento médico durante a partida, que acabou terminando com o placar de 7/6 (7/4), 2/6, 3-0.
Após o abandono de sua adversária, Ann Li avança às oitavas de final, onde vai enfrentar a canadense Leylah Fernandez, que derrotou a estadunidense Iva Jovic, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2.
* AFP