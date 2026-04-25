Ídolo do Benfica, Luisão critica pena branda para Prestianni: o recado que fica é perigoso

O ex-zagueiro Luisão se pronunciou na noite desta sexta-feira (24) sobre a pena para o argentino Gianluca Prestianni, do Benfica. Acusado de racismo contra Vinicius Júnior, o atacante recebeu a punição de seis jogos da UEFA, por conduta discriminatória. Ídolo do clube português, o brasileiro criticou o julgamento.

Em suas redes sociais, o ex-defensor postou um texto sobre a decisão da entidade e apontou que o julgamento dá um "recado perigoso".

"O que me incomoda profundamente é a forma como esse caso se desenrolou. Uma fala que antes era negada passa a ser admitida, mas em outro contexto, e convenientemente se enquadrando em outro tipo de ofensa Isso, por si só, levanta questionamentos. Não sobre o que pode ser provado, mas sobre o que estamos dispostos a aceitar".

"No fim das contas, o recado que fica é perigoso. Parece que, dependendo do caminho escolhido, sempre existe uma forma de amenizar as consequências, que deveriam ser duras e exemplares. E isso não pode ser normalizado", comentou.