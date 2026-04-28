Ídolo de Cruzeiro e Palmeiras relembra sondagens de Grêmio e Inter: "Três consultas e uma quase ida"; veja vídeo

Atual treinador do Athletic-MG, adversário do Inter na Copa do Brasil, Alex foi um dos grandes meias do futebol brasileiro entre os anos 1990 e 2000. Com passagens por Coritiba, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, o ex-atleta foi o sonho de consumo das equipes do Brasil, principalmente pela qualidade com a perna esquerda e boa visão de jogo.

Durante a carreira, Alex recebeu consultas de diversos clubes ao redor do mundo. Grêmio e Inter não ficaram de fora dessa e tentaram trazer o clássico camisa 10 para o Rio Grande do Sul.

— Na verdade, eu tive, vamos dizer assim, três consultas e uma quase ida — revelou Alex em entrevista exclusiva à Zero Hora.

Sobre as sondagens que não resultaram em conversas mais formais, o Inter chegou no jogador por meio de Fernandão, em 2011, quando o ídolo colorado atuava como dirigente.

— Eu tive uma consulta do Fernandão, quando se tornou dirigente. Eu jogava no futebol europeu, a coisa não caminhou, até porque eu vivia uma situação tranquila lá na Turquia — lembrou Alex.

O Grêmio procurou o meia no ano seguinte, quando estava de saída do futebol turco. O Tricolor tinha como trunfo Vanderlei Luxemburgo na casamata. O técnico havia treinado Alex na Seleção Brasileira, no Palmeiras e no Cruzeiro. Mesmo assim, não foi o suficiente.

— Quando eu retorno da Turquia, em 2012, que eu acabo acertando com o Coritiba, o Luxemburgo era o treinador do Grêmio. E aí eu já estava em um outro momento, já estava imaginando o término da minha carreira, a gente nem deu sequência — lembrou.

Nos dois últimos anos da carreira defendeu o Coritiba, time que o revelou. Entre 2013 e 2014, disputou 85 jogos, marcou 37 gols e deu 11 assistências.

O "quase acerto"

Alex realmente esteve próximo do futebol gaúcho em 2002. Ao deixar o Parma, da Itália, ele tinha o Brasil como destino, e o Grêmio apareceu como uma possibilidade. Tite, que treinava o clube na época, chegou a conversar com o camisa 10, mas ele optou pelo Cruzeiro. Desta vez, Vanderlei Luxemburgo conseguiu convencê-lo.

— Com o Grêmio, a primeira vez foi em 2002, quando eu acabo fazendo a opção pelo Cruzeiro. A conversa avançou, porque eu troquei uma ideia muito grande com o Tite, que era o treinador naquele momento. Mas acabei sendo convencido pelo Vanderlei a jogar no Cruzeiro — destacou.

Na segunda passagem pelo time mineiro, Alex marcou 59 gols em 102 partidas. Em quase três temporadas, foi bicampeão mineiro e conquistou o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2003. No mesmo ano, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro.

Tanto Grêmio quanto Inter foram atrás do ex-jogador em momentos diferentes. Se Alex tivesse desembarcado no futebol gaúcho, as chances de uma das torcidas ter um novo ídolo no meio de campo era grande.