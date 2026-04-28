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Ídolo de Cruzeiro e Palmeiras relembra sondagens de Grêmio e Inter: "Três consultas e uma quase ida"; veja vídeo

Alex também teve passagem consolidada pela Seleção Brasileira e pelo futebol turco

Antonio Oliveira

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