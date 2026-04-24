Hulk sinaliza saída do Atlético-MG: 'Quem sabe, quando sair, fale o que precisa ser falado'

A vitória de 2 a 1 do Atlético-MG sobre o Ceará na noite desta quinta-feira, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, ficou marcada pelo desabafo de um de seus maiores ídolos recentes: Hulk. O atacante aproveitou a zona mista após o confronto para manifestar o seu descontentamento no clube e indicar um fim de ciclo já no meio do ano.

Na conversa com os jornalistas, ele disse estar descontente e já vislumbra dar sequência em sua carreira em outro lugar. "Quem sabe, quando eu sair do Galo, pela conversa que tive com quem manda, eu possa sair no meio do ano ou no final. Quem sabe, quando eu sair, eu fale realmente o que precisa ser falado", afirmou em tom enigmático.

Apesar do salário em dia, existem pendências financeiras com o time mineiro. No início do ano, quando recebeu proposta para defender o Fluminense, o atleta se desgastou com a diretoria quando surgiram rumores de que ele teria pedido uma rescisão de contrato. No episódio, o camisa 7 disse que se sentiu desrespeitado esportivamente.

Sem conseguir embalar no Campeonato Brasileiro e na parte intermediárida da tabela (ocupa a 12ª posição com 14 pontos), o Atlético-MG está longe de viver dias tranquilos. o jogador comentou sobre as cobranças do treinador Eduardo Dominguez na última semana e defendeu os companheiros.

"Procuro respeitar todas as partes. A fala do treinador, claro, foi pesada. Mas não sei se foi o que o Barba (apelido do comandante argentino) quis falar. Falta de entrega não é. Se pegar o GPS, nossa carga (de trabalho) é boa e alta", afirmou.