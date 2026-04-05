Hugo Calderano perde na semifinal e fica com o bronze na Copa do Mundo de Tênis de Mesa

Atleta brasileiro perdeu por 4 a 1 para o chinês Wan Chuqin. ITTF World / Divulgação

O brasileiro Hugo Calderano parou na semifinal da Copa do Mundo de Tênis de Mesa. Na madrugada deste domingo (5), no horário de Brasília, ele perdeu para o chinês Wang Chuqin, líder do ranking mundial, por 4 a 1, e não poderá lutar pelo bicampeonato do torneio que está sendo realizado em Macau.

Atual campeão e número 3 do mundo, Calderano acabou levando o troco de Chuqin, após derrotar o asiático nesta mesma etapa na edição de 2025 da competição.

Chuqin, que nas quartas de final salvou um match point quando perdia por 3 a 1 para o esloveno Darko Jorgic, se impôs diante do brasileiro, com parciais de 11/7, 11/3, 11/7, 6/11 e 12/10.

Na decisão, o chinês vai encarar o japonês Sora Matsushima, oitavo do ranking, que passou por Yun-Ju Lin, de Taipé, por 4 a 3 (11/7, 6/11, 10/12, 11/9, 11/5, 2/11 e 11/6).

O vencedor será um campeão inédito. Chuqin tenta devolver o título para a China, que soma 27 títulos em 43 edições do torneio. Já Matsushita busca se tornar o primeiro japonês a vencer a Copa do Mundo.