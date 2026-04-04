Esportes

Luta pelo bi

Hugo Calderano passa fácil por Alexis Lebrun e avança às semifinais da Copa do Mundo de Tênis de Mesa

Brasileiro venceu por 4 a 0 e garantiu vaga na semifinal contra o líder do ranking Wang Chuqin.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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