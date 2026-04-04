Hugo Calderano passa fácil por Alexis Lebrun e avança às semifinais da Copa do Mundo de Tênis de Mesa

Calderano defende título. ITTF World / Divulgação

Na manhã deste sábado (4), o brasileiro Hugo Calderano não teve dificuldades para derrotar o francês Alexis Lebrun, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Tênis de Mesa. Em Macau, na China, o número 3 do ranking derrotou o europeu por 4 sets a 0, parciais de 11/8, 11/7, 11/9 e 11/8.

O domínio de Calderano prevaleceu do início ao fim do confronto, sem dar grandes oportunidades ao adversário. A partida teve 31 minutos de duração. Com o resultado, o brasileiro garantiu ao menos a medalha de bronze na competição.

— Muito feliz com a maneira como joguei, o Alexis está em uma grande forma— celebrou Hugo após a vitória.

Agora o próximo desafio de Hugo será o chinês Wang Chuqin, líder do ranking mundial, e que busca o primeiro título em simples de Copa do Mundo. O adversário de Calderano enfrentou o esloveno Darko Jorgic nas quartas de final, por 4 sets a 3, também neste sábado, após estar perdendo por 3 a 1 e salvar um match point. As parciais foram de 11/4, 9/11. 7/11. 9/11. 12/10, 11/6 e 11/8.

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— Com certeza é um grande desafio. Ele é o número 1 do mundo, vou tentar desfrutar da partida mais uma vez — disse Calderano, que derrota Chuqin na semifinal da Copa do Mundo de 2025.

A semifinal e a final acontecerão no domingo (5). Quem passar deste duelo enfrentará o vencedor da partida entre Lin Yu-Ju, de Taiwan, e Matsushima Sora, do Japão.