Hortência e Paula analisam futuro do basquete feminino brasileiro: "Precisa ter coragem de renovar"

Hortência e Paula estiveram no evento em Campinas. Divulgação / CBC

O basquete feminino do Brasil vive crise técnica e não se classifica para os Jogos Olímpicos desde o Rio de Janeiro, em 2016, quando era o país sede. Campeãs mundiais e medalhistas de prata na Olimpíada de Atlanta, em 1996, Hortência e Magic Paula quase sempre são questionadas sobre o momento da modalidade.

No CBC Expo e o Fórum Nacional de Formação Esportiva, evento do qual foram palestrantes, as duas não pouparam palavras para falarem sobre o basquete feminino e apontaram um longo caminho para a retomada na disputa de grandes competições.

— Nós vivemos de resultado, então o basquete precisa de medalha. O esporte vive de resultado e o basquete também. É uma questão de gestão. O novo presidente chegou e agora é uma questão como que ele vai conduzir para frente — pontuou Hortência, que foi completada por Paula:

— Quando a gente está de fora é sempre fácil falar o que precisa ser feito mas a gente precisa ter coragem de renovar. Tem que apostar na base Isso é certo. A gente está falando isso porque a gente está, inclusive, num evento onde se criam as bases. Acho que é um projeto de 10 a 15 anos.

Dois dos principais nomes da atual geração do Brasil são Kamila Cardoso e Damiris, ambas na WNBA. As duas não foram poupadas de críticas por parte das ex-jogadoras.

— Não basta só talento, não basta só jogar bem. Tem que ter carisma. E outra, tem que brigar pela estrutura. Não dá só pra falar "tá errado não classificar para o campeonato mundial e ir embora". Eu preciso brigar, eu quero um melhor técnico, uma melhor estrutura, me preparar melhor pra ir pras competições. Falta essa consciência de que não pode virar as costas e ir embora e deixar o que está acontecendo aqui para trás. Elas são responsáveis, sim, para estar aqui de alguma forma incentivando essa nova geração — argumentou Paula.

O CBC Expo e o Fórum Nacional de Formação Esportiva vão até o próximo sábado em Campinas e contarão com a presença de palestrantes de renome no cenário do esporte olímpico do Brasil.