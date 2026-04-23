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Hortência e Paula analisam futuro do basquete feminino brasileiro: "Precisa ter coragem de renovar"

Medalhistas olímpicas em Atlanta, brasileiras estiveram no CBC Expo em Campinas

João Praetzel

direto de Campinas

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