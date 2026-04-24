Duas viradas ocorreram nos playoffs da NBA nesta quinta-feira (23). Atlanta Hawks e Minnesota Timberwolves assumiram a vantagem das suas séries após perderem o primeiro jogo. A rodada também contou com a primeira vitória do Toronto Raptors.
Atlanta Hawks 109 x 108 New York Knicks
No primeiro jogo da série, em Atlanta, os Hawks confirmaram o fator casa. O confronto foi equilibrado, e a vantagem construída pelos mandante no primeiro quarto foi essencial para a vitória.
Jalen Johnson e C.J. McCollum, com 24 e 23 pontos, respectivamente, tiveram um bom desempenho, enquanto Jonathan Kuminga saiu bem do banco para ajudar com 21 pontos.
Os Knicks foram liderados por OG Anunoby, que marcou 29 pontos. Na reta final, Jalen Brunson teve a bola nas mãos para desempatar, mas parou na boa defesa dos Hawks. O quarto jogo da série será no sábado (25), às 19h.
Toronto Raptors 126 x 104 Cleveland Cavaliers
Após duas derrotas sem apresentar bom desempenho, os Raptors deram uma boa resposta ao seu torcedor. Scottie Barnes e RJ Barrett marcaram 33 pontos cada, enquanto o jovem pivô Collin Murray-Boyles contribuiu com 22 pontos saindo do banco.
O time dos Cavaliers não funcionou. Donovan Mitchell, destaque nas partidas anteriores, marcou apenas 15 pontos. A quarta partida entre as equipes será no domingo (26), às 14h.
Minnesota Timberwolves 113 x 96 Denver Nuggets
A defesa do Timberwolves foi novamente o destaque no duelo contra Nikola Jokic. O pivô sofreu para jogar e foi bem neutralizado. Apesar dos 27 pontos — 11 de lances livres —, ele teve apenas sete arremessos certos em 26 tentativas.
Por outro lado, o jogo coletivo dos Wolves funcionou, e seis jogadores chegaram aos dois dígitos de pontuação. Destaque para Ayo Dosunmu, que saiu do banco e foi o cestinha do time, com 25 pontos. O quarto jogo da série será no sábado, às 21h30min.
Jogos desta sexta-feira
- 20h - Philadelphia 76ers x Boston Celtics - (empatados em 1 a 1)
- 21h - Houston Rockets x Los Angeles Lakers (LAL 2 a 0)
- 23h30min - Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs (empatados em 1 a 1)