Havertz marca nos acréscimos, Arsenal supera Sporting e fica mais perto da semi da Champions

Em busca do inédito título da Champions League, o Arsenal abriu a disputa por vaga nas semifinais com gigante vitória por 1 a 0 na casa do Sporting, em Portugal, nesta terça-feira. Melhor por quase todo o jogo, os ingleses transformaram a superioridade em vantagem no placar apenas nos acréscimos, com reservas decisivos. O brasileiro Martinelli cruzou e Havertz mandou às redes após lindo domínio e batida de primeira.

Na quarta-feira, dia 15, as equipes se reencontram no Emirates Stadium, onde o Arsenal venceu seus cinco compromissos na atual edição da Champions e é amplo favorito. Os portugueses terão de quebrar a invencibilidade dos ingleses na competição se quiserem avançar à inédita semifinal. A missão fica ainda mais complicada pela ausência de seu artilheiro, Luis Suárez, suspenso.

Dono da melhor campanha da fase de classificação, com oito vitórias e 100% de aproveitamento, o Arsenal superou na etapa passada (oitavas de final) o Bayer Leverkusen, com 1 a 1 na Alemanha e 2 a 0 no volta, no Emirates Stadium, em Londres, onde está imbatível e aposta todas as suas fichas.

A equipe entrou em campo nesta terça-feira em momento turbulento e buscando uma resposta à torcida após duas quedas seguidas em competições eliminatórias - perdeu do Manchester City na final da Copa da Liga Inglesa e do Southampton nas quartas da Copa da Inglaterra. Apesar dos tropeços, o técnico Mikel Arteta tinha dois bons motivos para celebrar: a recuperação e volta do goleiro David Raya e do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães.

Depois de desbancar a sensação Bodo/Glimt com espetacular virada - fez 5 a 0 em casa após perder na Noruega por 3 a 0 na ida - o Sporting entrou em campo motivado a findar com a invencibilidade do Arsenal de nove vitórias e uma igualdade.

O começo do jogo foi com os portugueses no ataque, como esperado, e logo aos seis minutos após lançamento longo, Maxi Araújo apareceu livre e acertou o travessão em chute forte e leve desvio de Raya, que salvou o Arsenal.

A resposta dos ingleses veio também com bola no travessão. Madueke tentou o gol olímpico e assustou ao carimbar o poste. No rebote, Odegaard mandou raspando, em demonstração de força dos visitantes.

O Arsenal superou rapidamente os sustos iniciais e assumiu o comando da partida, alugando o campo ofensivo e não deixando mais o Sporting passar do meio-campo. Rondando a área portuguesa a todo momento, os ingleses pecavam na conclusão das jogadas - Odegaard ainda parou no goleiro -, carentes do ídolo Saka, machucado. Os brasileiros Gabriel Jesus e Martinelli eram opções na reserva.

As equipes voltaram dos vestiários sem trocas, apostando na força de seus titulares escalados. E logo Trossard aumentou a estatística de finalizações erradas do Arsenal. Os ingleses seguiam mandando na partida, mas sem encontrar o gol.

Zubimendi até anotou uma pintura, mandando no ângulo, mas Gyokeres estava impedido na troca de passes de primeira e o lance acabou anulado pelo VAR - o auxiliar acabou 'dormindo' em lance fácil de fora de jogo para enorme bronca dos portugueses.