Hansi Flick se declara ao Barcelona e sonha em permanecer até conquistar a Champions League

Hansi Flick não esconde que ainda dói a eliminação nas quartas de final da Champions League diante do Atlético de Madrid em grande apresentação do Barcelona. Com mais um ano de contrato, o treinador alemão faz juras de amor e revela sonho de permanência no clube até conquistar a principal competição da Europa.

"Eu amo este Barcelona, e sei que o sonho de todos os torcedores é vencer a Champions League. Vamos ficar juntos, e no próximo ano tentaremos novamente. Vamos tentar de novo e de novo e de novo, e esperamos que isso se torne realidade muito em breve", disse em coletiva antes do jogo com o Celta por La Liga.

"Meu sonho é vencer a Champions League, acredito que podemos, temos um time fantástico para os próximos anos. É tomar as decisões adequadas no mercado de transferências, sem fazer bobagens, buscando escolhas perfeitas", seguiu, pedindo reforços pontuais para o time dar a volta por cima na Champions de 2026/27.

O alemão reforça a confiança em permanência por mais temporadas na Catalunha - já negocia uma renovação. "Quero ser o treinador neste estádio quando estiver concluído. Esse é o meu outro sonho", frisou.