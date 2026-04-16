Há 23 anos, Michael Jordan se aposentava pela terceira e última vez da NBA

Duelo contra os 76ers marcou a última vez de Jordan na NBA. Reprodução / NBA Brasil / X

Há 23 anos, Michael Jordan vestiu pela última vez a lendária camisa 23 em um jogo oficial da NBA. Para muitos o melhor jogador de basquete da história, ele encerrou os 15 anos de carreira, de maneira definitiva, aos 40 anos. Foram seis títulos conquistados, todos pelo Chicago Bulls.

No entanto, foi com a camisa do Washington Wizards que Jordan atuou pela última vez. No dia 16 de abril de 2003, contra o Philadelphia 76ers, o astro teve uma atuação discreta e foi derrotado por 107 a 87, mas deixou o First Union Center ovacionado pelos torcedores.

Durante os 28 minutos em que esteve em quadra, Jordan marcou 15 pontos, pegou quatro rebotes e deu quatro assistências. O veterano saiu no terceiro quarto e retornou nos minutos finais da partida para um último arremesso e para mais homenagens.

Em sua última temporada na NBA, o astro jogou os 82 jogos, teve 37 minutos de média, com 20 pontos, 6.1 rebotes e 3.8 assistências. Os Wizards não foram aos playoffs, mas Jordan teve bons momentos ao longo da sua última dança oficial.

Outras aposentadorias

A aposentadoria de Jordan foi na verdade a terceira vez que o astro decidiu se afastar do basquete. E 10 anos antes, após vencer o terceiro título pelos Bulls, ele declarou que havia perdido a vontade de jogar.

Um dos principais motivos foi o assassinato de seu pai James Jordan. Ademais, o atleta alegava estar perdido e precisava de uma pausa dos holofotes da NBA. O sonho do seu progenitor era ver o filho jogando beisebol profissionalmente, e o afastamento do basquete tornou isso possível.

Em 1994, com 31 anos, Jordan assinou contrato com o Chicago White Sox, da MLB, para defender o time afiliado da franquia na terceira divisão do beisebol estadunidense, o Birmingham Barons, do Alabama.

Após uma temporada no beisebol, o retorno à NBA ocorreu. Novamente pelos Bulls, Jordan venceu mais três títulos. Porém, em 1998, o jogador anunciou nova aposentadoria.

O encerramento do contrato e a saída de Phil Jackson — técnico que venceu os seis títulos ao lado do jogador — da franquia foram os principais motivos da decisão.