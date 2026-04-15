Gustavo Gómez celebra 400 jogos pelo Palmeiras e se declara ao clube: 'Mudou minha vida'

O zagueiro Gustavo Gómez completou 400 jogos com a camisa do Palmeiras no último domingo, 12, no empate com o Corinthians por 0 a 0 pelo Brasileirão. Nesta terça-feira, 14, o paraguaio recebeu uma camisa comemorativa em alusão à marca histórica.

"Eu sou muito grato por tudo o que está acontecendo comigo aqui no Palmeiras. Eu sempre falo e sempre vou falar que, por trás dessa marca de 400 jogos, tem muito trabalho não só meu, mas também de todos aqui no Palmeiras. Sem a ajuda do pessoal, eu não conseguiria atingir esses números", disse Gómez, que se tornou o estrangeiro com mais jogos pelo clube.

Desde 2018 no Palmeiras, Gómez é apenas o 19º jogador na história a alcançar a marca. Importante na defesa, o jogador de 32 anos também se destaca no ataque: com 45 gols, ele é o zagueiro com mais gols pelo clube.

"Estou muito feliz. O Palmeiras mudou a minha vida, a vida da minha família, cada dia aprendo mais aqui, não só como atleta, mas também como homem. Eu só tenho palavras de agradecimento e tento retribuir isso com muito trabalho, sacrifício, e ajudando meus companheiros a também conquistarem coisas e cada um fazer uma história bonita aqui", celebrou o camisa 15.

Além disso, o zagueiro está a uma vitória de se tornar o quinto atleta com mais vitórias na Libertadores - o palmeirense soma 54 triunfos e fica logo atrás do argentino Franco Armani, do River Plate, com 55. Nesta quinta-feira, 16, contra o Sporting Cristal, no Allianz Parque, às 19h (horário de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada do Grupo F, o paraguaio pode justamente

"Um jogo importante de Libertadores em casa, com a nossa torcida, e é muito importante conseguirmos uma vitória que nos ajudaria muito", projetou.