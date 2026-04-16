Gui Santos e Curry mantém os Warriors vivos na busca pelos playoffs da NBA; 76ers se classificam

Na segunda noite do torneio de play-in da NBA, outro brasileiro se deu bem. O Golden State Warriors de Stephen Curry, e de Gui Santos também, venceu o Los Angeles Clippers por 126 a 121, avançando para o segundo e decisivo jogo contra o Phoenix Suns.
Ainda na quarta-feira (15), o Philadelphia 76ers venceu o Orlando Magic, por 109 a 97, e avançou para os playoffs. O adversário será o Boston Celtics na primeira rodada, que foi o segundo colocado da Conferência Leste.
O Magic, por outro lado, ainda terá mais uma chance. Na sexta-feira (17), às 20h30min, a franquia de Orlando receberá o Charlotte Hornets para definir o adversário do Detroit Pistons.
Gui Santos escudeiro de Curry
Os Warriors não chegaram no jogo como favoritos, e o início da partida mostrava um Clippers mais fortes. Gui Santos começou como titular e teve bons momentos dos dois lados da quadra.
O brasileiro terminou a partida com 20 pontos, 6 rebotes e 5 assistências, além de um roubo de bola. O desempenho fez dele o principal escudeiro de Stephen Curry, cestinha da partida, com 35 pontos, sendo 7/12 nas bolas do perímetro.
O diferencial dos Warriors foi no último quarto, quando a equipe venceu por 43 a 32 e confirmou a vitória. Agora será preciso vencer o Phoenix Suns, na sexta, às 23h, para avançar aos playoffs e enfrentar o Oklahoma City Thunder, líder da Conferência Oeste.