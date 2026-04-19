Guardiola evita euforia no City após reviravolta na Premier League: 'Futebol te surpreende'

Não faz muito tempo, o Manchester City conquistou um título da Premier League que era dado como certo ao Arsenal e veio a virada na reta final. A história parece se repetir na atual edição, com os comandados de Pep Guardiola dependendo somente de suas forças após anotarem 2 a 1 no rival de Londres neste domingo. O treinador espanhol, contudo, prega respeito e atenção, e evita o clima de euforia.

Com o triunfo caseiro na 'final antecipada' deste domingo, o City está somente a três pontos do ainda líder Arsenal, mas tem um jogo a menos e, confirmando o triunfo, assume o primeiro lugar nos critérios de desempate.

Ambos ficariam com 70 pontos restando cinco rodadas em disputa na Premier League. Ciente que muita coisa pode acontecer, Guardiola prega atenção e pés no chão, mesmo com o City 'ganhando corpo' na hora certa.

"Ainda estamos aqui, ainda estamos lutando (pelo título). Mas nada está acabado. As pessoas acham que sabem como vai terminar, mas o futebol sempre te surpreende", frisou o treinador do City. "Vamos continuar, vamos tentar vencer cada jogo, e no final veremos. Se vencermos, é porque merecemos. Se não, aprendemos e voltamos mais fortes. Isso é o futebol", seguiu.

"Tenho muito respeito pelo Arsenal, porque por longos períodos eles foram o melhor time da liga, talvez até da Europa. Mas vencer a Premier League é uma questão de consistência, mentalidade e lidar com a pressão nos momentos finais da temporada", afirmou, para celebrar o bom momento de sua equipe.

Ao invés de projetar a reta final, Guardiola optou por comemorar o importante triunfo deste domingo. "É assim que você vence a liga, e é assim que você também pode perdê-la. No futebol, tudo se resume a momentos. Você pode dominar os jogos, você pode criar chances, pode se sentir como o melhor time da Europa, mas se não concluir o trabalho, as pessoas dirão que você engarrafou (fracassou)", disse.