Guardiola chama duelo com Arsenal de 'final' e admite: 'Se perdermos, acabou'

Manchester City e Arsenal fazem um confronto direto que pode redesenhar a disputa pelo título da Premier League. As equipes se enfrentam neste domingo, às 12h30, no Etihad Stadium, pela 33ª rodada. Com 70 pontos, o Arsenal lidera a competição, enquanto o City aparece com 64, mas ainda tem um jogo a menos, cenário que transforma o duelo em decisivo.

Pep Guardiola não escondeu o peso da partida e classificou o confronto como determinante para as pretensões do time na reta final da temporada. "Estamos bem, estamos prontos. Seis pontos não é uma distância curta, mas temos a chance de fazer isso. Agora depende do nosso comportamento, e tudo estará definido", afirmou o treinador.

O técnico também destacou a importância de uma atuação no mais alto nível diante de um adversário direto. "O time estará pronto, nossos torcedores esgotaram os ingressos. Tudo está perfeito para tentar jogar a partida. Temos que fazer uma partida perfeita, quase um nível top, top para vencer este tipo de rival", completou.

Guardiola foi direto ao tratar o jogo como uma decisão antecipada, mas deixou em aberto a disputa em caso de resultado diferente da vitória. "Sim, obviamente é uma final. Se perdermos, acabou. Mas, dependendo dos outros resultados, ainda temos jogos para jogar. São seis partidas, é muita coisa", disse.