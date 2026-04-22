Grêmio vence Confiança e sai em vantagem na Copa do Brasil

O Grêmio jogou o necessário e encaminhou classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, na Arena do Grêmio, venceu o Confiança por 2 a 0 na partida de ida da 5ª fase, com gols de Carlos Vinícius e Amuzu, ambos no segundo tempo.
Com o resultado positivo, os gaúchos podem perder por até um gol de diferença, além de qualquer empate, já os sergipanos, no entanto, têm que triunfar por três ou mais gols de diferença. Times se reencontram somente no dia 14 de maio, às 19h, no Batistão, tendo outros confrontos por mais torneios no intervalo entre os duelos.
O jogo começou bastante equilibrado, mas com o Grêmio indo para cima tendo maior volume. Assim, teve a primeira grande chance da partida: Gabriel Mec recebeu de Pedro Gabriel e parou em defesa de Rafael Pascoal; na sobra, Enamorado acertou a trave, já Carlos Vinícius emendou para fora.
Os ímpetos do time gaúcho permaneceram ao longo de toda a etapa inicial, no entanto a forte marcação do Confiança foi suficiente para neutralizar. Num lance isolado, porém, Ícaro levantou o pé além da conta em dividida com Gabriel Mec e foi expulso, deixando a equipe sergipana inferior numericamente.
Antes do intervalo, num contra-ataque quase fatal, o Confiança criou sua melhor oportunidade no campo ofensivo. Após boa troca de passes, PK bateu cruzado rente à trave esquerda, ficando muito perto de abrir o placar.
Para o segundo tempo, o Grêmio teve duas novidades para dar mais ofensividade, enquanto o Confiança se manteve inalterado, mesmo inferior numericamente.
As trocas fizeram os gaúchos ficarem melhores ao atacar e, assim, criando a primeira oportunidade: Enamorado tocou na entrada da área para Arthur chutar de primeira; Lorran desviou e a bola saiu próxima ao gol.
A pressão surtiu efeito quando enfim a rede balançou. Mec avançou pela direita e cruzou rasteiro para a batida de Braithwaite; Carlos Vinícius completou para o fundo do barbante.
Pouco depois, o camisa 95 foi às redes novamente, mas a arbitragem marcou toque de mão. Não demorou e saiu o segundo, em chute de Amuzu ao receber pela direita, que fechou o resultado positivo.
FICHA TÉCNICA
GRÊMIO 2 X 0 CONFIANÇA
GRÊMIO - Weverton; Pavón (Leonel Pérez), Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel (Wagner Leonardo); Nardoni (Braithwaite), Arthur e Gabriel Mec (Tetê); Enamorado, Carlos Vinícius (André Henrique) e Amuzu. Técnico: Luís Castro.
CONFIANÇA - Rafael Pascoal; Weriton, Lucas Cunha, Ícaro e Kelvyn; Lorran (PH), Renilson, Gabriel Zeca e PK (Guilherme Nunes); Danielzinho (Valdir Júnior) e João Pedro (Maikon Aquino). Técnico: Cláudio Caçapa.
GOLS - Carlos Vinícius, aos 10, e Amuzu aos 25 minutos do segundo tempo.
CARTÃO AMARELO - Renilson (CON).
CARTÃO VERMELHO - Ícaro (CON).
ÁRBITRO - JOÃO VITOR GOBI (SP).
PÚBLICO - 18.350 (18.095 pagantes).
RENDA - R$ 969.352,65.
LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).