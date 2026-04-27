Grêmio Náutico União conquista cinco ouros no Torneio Nacional e no Troféu Brasil de Esgrima

O Torneio Nacional de Esgrima Cidade de Porto Alegre e o Troféu Brasil por Equipes, realizados na Capital na última semana, foram encerrados neste domingo (26). O Pinheiros, de São Paulo, e o Grêmio Náutico União, sede dos eventos, predominaram nos pódios — as duas equipes ganharam 14 das 18 medalhas de ouro.
As competições reuniram atletas de todo o país nas três armas da modalidade — espada, florete e sabre —, tanto no feminino quanto no masculino. As disputas foram realizadas nas categorias adulta e sub-17 (cadete), em provas individuais e por equipes.
Torneio Nacional
O Grêmio Náutico União levou duas medalhas de ouro no Torneio Nacional, com os olímpicos Mariana Pistoia e Guilherme Toldo, ambos no florete.
Além da dupla, que esteve em Paris-2024, Pesdro Marostega foi prata e Giovana Bonetti, também no florete, ficou com o bronze.
O Pinheiros levou as outras quatro medalhas de ouro em disputa: Alexandre Camargo e Victoria Vizeu (espada), Luana Pekelman e Bruno Pekelman (sabre).
Já nas disputas sub-17 (cadete), o Pinheiros ganhou dois ouros, contra um de Grêmio Náutico União, Paulistano (SP), Academia Mestre Kato (PR) e Baldin Esgrima (SP).
Troféu Brasil
A competição foi encerrada com a disputa por equipes nas três armas. O Pinheiros faturou quatro títulos, contra dois do União.
Os gaúchos vencedores foram no florete, com Mariana Pistoia e Giovana Bonetti, no feminino, e Guilherme Toldo, Pedro Marostega e André Hofmeister, no masculino.
Confira os medalhistas
Torneio Nacional Cidade de Porto Alegre
Feminino
Florete
- Ouro - Mariana Pistoia (Grêmio Náutico União-RS)
- Prata - Carolina Brecheret (Pinheiros-SP)
- Bronze - Giovana Bonetti (Grêmio Náutico União-RS) e Gabriela Vianna (Pinheiros-SP)
Espada
- Ouro - Victoria Vizeu (Paulistano-SP)
- Prata - Laur Correia (Paulistano-SP)
- Bronze - Maria Luisa Calderon (Pinheiros-SP) e Marcela Silva (Pinheiros-SP)
Sabre
- Ouro - Luana Pekelman (Pinheiros-SP)
- Prata - Pietra Chierighini (Paulistano-SP)
- Bronze - Karina Trois (Paulistano-SP) e Isabela Carvalho (Pinheiros-SP)
Masculino
Florete
- Ouro - Guilherme Toldo (Grêmio Náutico União-RS)
- Prata - Pedro Marostega (Grêmio Náutico União-RS)
- Bronze - Luiz Foschini (Pinheiros-SP) e Lorenzo Mion (Pinheiros-SP)
Espada
- Ouro - Alexandre Camargo (Pinheiros-SP)
- Prata - Pedr Rocha (Paulistano-SP)
- Bronze - Richard Grunhauser (Pinheiros-SP) e Leopoldo Gubert (Academia Mester Kato/Círculo Militar-PR)
Sabre
- Ouro - Bruno Pekelman (Pinheiros-SP)
- Prata - Henrique Garrigós (Paulistano-SP)
- Bronze - Enrico Pezzi (Pinheiros-SP) e Renato Saliba (Paulistano-SP)
Categoria sub-17 (cadete)
Feminino
Florete
- Ouro - Giulia Santos (Pinheiros-SP)
- Prata - Mariana Melo (Paulistano-SP)
- Bronze - Eduarda Nascimento (Pinheiros-SP) e Júlia Grahl (Pinheiros-SP)
Sabre
- Ouro - Gabriela Ohana (Baldin Esgrima-SP)
- Prata - Carolina Szási (Paulistano-SP)
- Bronze - Júlia Improta (Baldin Esgrima-SP) e Maria Peluso (Pinheiros-SP)
Espada
- Ouro - Mariana Melo (Paulistano-SP)
- Prata - Giovana Komatsu (Dourado Esgrima-SP)
- Bronze - Yasmin Barros (Dourado Esgrima-SP) e Sophia Asquino (Life Quality-SP)
Masculino
Florete
- Ouro - Felipe Peschow (Grêmio Náutico União-RS)
- Prata - Henrique Lucci (Paulistano-SP)
- Bronze - Bernardo Costa (Grêmio Náutico União-RS) e Gabriel Martinez (Paulistano-SP)
Espada
- Ouro - Henrique Augusto (Academia Mestere Kato-PR)
- Prata - Luigi Melani (Esgrima Thalia-PR)
- Bronze - Lorenzo Castello Branco (Círculo Militar-SP) e Octávio Ghilardi (Pinheiros-SP)
Sabre
- Ouro - Joaquim Peluso (Pinheiros-SP)
- Prata - José Santos (Paulistano-SP)
- Bronze - Henry Douglas (Grêmio Náutico Uniao-RS) e Enrico Melián (Esgrima Abel Melián-SP)
Troféu Brasil por equipes
Feminino
Florete
- Ouro - Grêmio Náutico União (RS)
- Prata - Paulistano (SP)
- Bronze - Pinheiros (SP)
Espada
- Ouro - Pinheiros (SP)
- Prata - Paulistano (SP)
- Bronze - Life Quality (SP)
Sabre
- Ouro - Pinheiros (SP)
- Prata - APE Paulista 2 (SP)
- Bronze - Icarus Fencing 2 (PR)
Masculino
Florete
- Ouro - Grêmio Náutico União (RS)
- Prata - Pinheiros (SP)
- Bronze - Paulistano (SP)
Sabre
- Ouro - Pinheiros (SP)
- Prata - Icarus Esgrima (SP)
- Bronze - Grêmio Náutico União (RS)
Espada
- Ouro - Pinheiros (SP)
- Prata - Círculo Militar (PR)
- Bronze - Clube Curitibano (PR)