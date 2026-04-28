Gre-Nal ou clássico turco? Rival do Inter na Copa do Brasil, Alex fala da carreira como técnico e da relação com o RS; veja

Alex é o treinador do Athletic-MG, adversário do Inter na Copa do Brasil. @athleticclubfutebol / Instagram/Reprodução

Tido por muitos como um dos melhores meias do futebol brasileiro entre os anos 1990 e 2000, Alex trocou as chuteiras pela prancheta e atua como treinador desde 2021. Nesta temporada, ele comanda o Athletic-MG, adversário do Inter na quinta fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, o time gaúcho venceu por 2 a 1.

Formado no Coritiba, não demorou muito para fazer sucesso no meio de campo do Palmeiras, clube em que foi campeão da Libertadores (1999) e da Copa do Brasil (1998). Depois, teve passagens frustrantes por Parma, Flamengo e Cruzeiro, além de retornos ao próprio Palmeiras.

Contudo, foi no retorno ao Cruzeiro que o meia viveu uma das melhores temporadas da carreira. Em 2003, foi campeão mineiro, brasileiro e da Copa do Brasil. O desempenho lhe rendeu o prêmio de melhor jogador do país naquele ano.

Entre 2004 e 2012 defendeu as cores do Fenerbahçe, da Turquia, sendo lembrado por muitos torcedores como o maior jogador da história da equipe. Durante a carreira, Alex vestiu a camisa da Seleção Brasileira e venceu duas edições da Copa América (1999 e 2004). Mesmo assim, não teve a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo. Em 2014, se aposentou no Coritiba, outro clube em que é ídolo.

Antes de virar treinador, o ex-meia foi comentarista nos canais ESPN. Como técnico, passou pelas categorias de base do São Paulo e por três equipes profissionais antes do Athletic-MG: Avaí, Antalyaspor, da Turquia, e Operário-PR.

Em entrevista exclusiva à Zero Hora, Alex lembrou de momentos como jogador e expôs algumas visões que tem de futebol na posição de treinador. Também comentou sobre as relações com o Rio Grande do Sul e com a dupla Gre-Nal. Confira abaixo:

Entrevista com Alex

O Athletic perdeu para o Inter por 2 a 1 no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Como você avaliou a partida?

Eu acredito que até o minuto do gol de empate, a partida estava a nosso favor. Não só pelo resultado, mas como as coisas caminhavam no campo. O Inter com dificuldades para jogar, a gente tendo um certo controle. A partir do gol de empate as coisas se reverteram. O Inter passou a ter maiores acertos, a gente passou a ter maiores dificuldades. Aí a partir do 2 a 1, o Inter, com a qualidade dos seus jogadores, com a experiência que o grupo tem, passou a controlar o jogo. Eu acredito que tenha sido um placar justo, porque o Inter se aproveitou bem daquilo que surgiu dentro do jogo.

Como jogador, você já disputou partidas no Rio Grande do Sul. Além disso, há outras relações com o Estado?

Tenho várias relações com Porto Alegre. Eu sou casado com uma mulher que é filha de uma porto-alegrense. A minha sogra nasceu e cresceu em Porto Alegre, foi morar em Curitiba quando tinha mais de 30 anos. Então, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, em vários momentos, em várias folgas, em férias, eu sempre estava em Porto Alegre.

Dentro do mundo esportivo eu tive vários treinadores gaúchos. O treinador que me lançou, inclusive, tem uma relação muito grande com o Internacional, que é o Carpegiani. Depois, eu fui treinado pelo Celso Roth e pelo Felipão.

Alex e Vanderlei Luxemburgo em Porto Alegre, antes de jogo entre Cruzeiro e Inter, em 2003. Paulo Franken / Agencia RBS

Você já disse em algumas entrevistas que esteve perto de jogar no Grêmio em 2002. Como foi isso? Em algum outro momento esteve próximo de jogar no Rio Grande do Sul?

Na verdade eu tive, vamos dizer assim, três consultas e uma quase ida. Eu tive uma consulta do Fernandão, quando o Fernandão se torna dirigente. Eu jogava no futebol europeu, a coisa não caminhou, até porque eu vivia uma situação tranquila lá na Turquia.

Troquei uma ideia com o Tite, que era o treinador (do Grêmio) naquele momento, mas acabei sendo convencido pelo Vanderlei (Luxemburgo) a jogar no Cruzeiro ALEX

E com o Grêmio, a primeira vez em 2002, quando eu acabo fazendo a opção pelo Cruzeiro. Nessa, a conversa avançou, porque eu troquei uma ideia com o Tite, que era o treinador naquele momento, mas acabei sendo convencido pelo Vanderlei (Luxemburgo) a jogar no Cruzeiro. E quando eu retorno da Turquia, em 2012, que eu acabo acertando com o Coritiba, o Luxemburgo era o treinador do Grêmio. Mas aí eu já estava em um outro momento, já estava imaginando o término da minha carreira, a gente nem deu sequência.

Você já elogiou o Alan Patrick, destaque do Inter nas últimas temporadas, mas que tem sido criticado pelo torcedor. Ele ainda é um atleta que te agrada?

Não há dúvida. E acho que até a torcida do Inter também gosta. Pegar no pé do Alan é algo totalmente natural, porque os torcedores esperam que ele seja o 10 decisivo, que ele seja o 10 que leve o time para frente.

Pegar no pé do Alan é algo totalmente natural, porque os torcedores esperam que ele seja o 10 decisivo. ALEX

Então, eu vejo uma vaia, uma crítica, como algo totalmente natural, porque todos conhecem e reconhecem a qualidade que ele já demonstrou no Santos, que ele demonstrou na Europa, que ele demonstrou nos outros times que jogou e ultimamente no Internacional. Eu vejo as críticas e esse apupo em cima dele, uma coisa totalmente natural, porque em um gigante do Brasil como o Internacional, as pessoas sempre criam uma expectativa gigantesca.

É muito comum ouvirmos o comentário de que não existem mais "camisas 10" como antigamente. Há também quem diga que o futebol era mais vistoso nas outras décadas. Você concorda?

É tudo adaptativo. Nos anos 1990, quando eu jogava, todo mundo dizia que o futebol da década de 1970 era melhor. Eu já conversei com jogadores que tiveram a oportunidade de jogar nos anos 1970 e eles disseram que os comentários eram de que na década de 1950 era melhor. Eu acho que o teu olho e a fase da vida em que você está vendo futebol determinam muita coisa.

O que eu gosto é que o jogador que tinha qualidade em 1900, se ele tivesse hoje, ele jogaria adaptado a o que é necessário hoje. E um jogador de hoje, com qualidade, também jogaria nas épocas passadas, entendendo todo aquele contexto que envolvia o jogo. E acredito que, se a gente conversar daqui 20 anos, nós vamos falar algo parecido.

É algo mais pessoal então?

É. Eu, particularmente, acho que tem coisa boa hoje, mas tem coisa que eu não gosto. Antigamente tinha coisa que eu não gostava e tinha coisa que eu gostava, que é o que a gente vai vivendo no dia a dia. Então, se nós pegarmos um menino de 13 anos, em 1990 eu tinha 13 anos. Hoje um menino de 13 anos talvez não seja nada parecido com o que eu era aos 13 anos de idade.

Alex jogou ao lado de Ronaldinho Gaúcho na Seleção Brasileira. Mauro Vieira / Agencia RBS

Mas você acredita que esse menino de 13 anos de hoje está mais pronto que você quando tinha essa idade?

Não. Para mim a grande diferença é que eu era uma criança de 13 anos, dentro do meio esportivo. Hoje um menino de 13 anos é um semi-profissional. É uma loucura, uma precocidade diferente do que existia na minha época. Então, para eu saber dos campeonatos europeus naquela época, eu tinha que buscar, procurar. Hoje, com o celular na mão, com qualquer aplicativo, com a modernidade do videogame, um moleque de 13 anos sabe o que está acontecendo em qualquer liga do mundo.

Hoje um menino de 13 anos é um semi-profissional. É uma loucura, uma precocidade diferente do que existia na minha época. ALEX

Não dá para fazer um comparativo daquele menino de 13, da década de 1990, com o menino de 13 de hoje, principalmente porque a gente olhava para um menino de 13 como uma criança, e hoje a gente não olha assim para todos. Fico imaginando se o Ronaldinho Gaúcho surgisse hoje com aqueles gols que ele fazia com 13, 14 anos, que só conhecia quem estava ali vendo.

O seu primeiro trabalho como treinador foi nas categorias de base do São Paulo. Foi uma escolha começar com os mais novos ou uma oportunidade?

Não, foi mera circunstância. Quando eu termino os estudos na CBF, eu comecei a imaginar onde eu poderia treinar, imaginar quem poderia me dar emprego. E surgiu São Paulo, por meio do Muricy, que eu já conhecia, tinha sido meu colega de trabalho na ESPN. Ir ao São Paulo, um gigante do Brasil, com uma base maravilhosa, era uma oportunidade boa de começar, de aprender e começar a me desenvolver.

E o que você aprendeu como treinador que talvez não tivesse aprendido como atleta?

Tudo, porque ser treinador não tem nada a ver com jogar futebol. São funções e cotidiano totalmente diferente. Então, aquilo que eu aprendi jogando, eu trago como experiência de vida.

Quando você está como técnico na beira do gramado, não bate uma vontade de entrar em campo para definir alguma jogada?

Nenhuma. Quando eu resolvi parar de jogar e viver minha vida fora, eu resolvi muito bem, com a cabeça muito boa, com a cabeça muito tranquila. Então, realmente eu não tenho, não sonho mais com isso, não imagino mais, falo muito pouco da minha carreira. É algo que eu sou muito feliz, sou realizado, mas já ficou para trás.

E quais são os seus objetivos com o Athletic neste ano?

O meu plano é sempre o próximo jogo. A vida me ensinou a não ficar olhando para muito longe. Então, eu estou vivendo o momento, está bem legal, o Athletic está me dando todas as oportunidades. Mas se você me perguntar o que eu imagino daqui a um mês, não passa na minha cabeça. Eu estou trabalhando semana a semana e pretendo continuar assim.

Você pensava assim nos tempos de jogador?

Não. Como jogador foi bem diferente. Eu imaginava: "eu jogo tanto tempo aqui, eu chego ali, vai ter a competição tal, Seleção Brasileira". E vida foi me mostrando que tudo feito bem certinho pode não acontecer. Mas se você não estiver preparado, não fizer as coisas certo, é a certeza que não vai acontecer. Então, o que eu faço como treinador é isso. Eu vou me preparar, vou trabalhar sempre, mas não fico imaginando como vai ser lá em dezembro. Imagino como vai ser domingo. Domingo é mais próximo.

E sobre clássicos. Aqui no RS temos o Gre-Nal. Você disputou durante anos o clássico entre Galatasaray e Fenerbahçe, que é uma das maiores rivalidades do mundo. Dá pra comparar os dois confrontos?

Não cabe. O Gre-Nal é fortíssimo. Isso não se discute. Mas o Gre-Nal é de duas torcidas. É de Internacional e de Grêmio. Se no mesmo dia tiver um Ba-Vi, é mais importante para o torcedor do Bahia e do Vitória. É a mesma coisa com Corinthians e Palmeiras, com Fla-Flu, Flamengo e Vasco. Então, o Gre-Nal é gigantesco, mas ele é de Grêmio e de Inter.

O Gre-Nal é fortíssimo. Isso não se discute. Mas o Gre-Nal é de duas torcidas. É de Internacional e de Grêmio. ALEX

O Galatasaray e o Fenerbahçe é um clássico nacional. Não cabe essa diferença no Brasil, porque a gente está falando aqui de 12, 13 grandes clubes, porque o país é gigantesco. Lá tem três grandes clubes, no qual Galatasaray e Fenerbahçe estão um degrau acima do Besiktas. E o peso desse clássico se torna maior devido a isso. Como tem muito turco espalhado pelo mundo, eles também param para assistir ao jogo. Essa é uma discussão interessante, mas que eu acho que não cabe muito esse comparativo.