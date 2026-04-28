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Gre-Nal ou clássico turco? Rival do Inter na Copa do Brasil, Alex fala da carreira como técnico e da relação com o RS; veja

Ex-jogador e agora treinador do Athletic-MG, enfrenta o Colorado em maio após derrota por 2 a 1 no jogo de ida

Antonio Oliveira

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