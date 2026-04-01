Governo espanhol se declara envergonhado e polícia investiga gritos racistas durante Espanha x Egito

Torcida espanhola foi alvo de críticas do governo do país. LLUIS GENE / AFP

"Os insultos e os cânticos racistas nos envergonham como sociedade", declarou nesta quarta-feira (1) o ministro espanhol da Justiça, Félix Bolaños, um dia após o amistoso de futebol Espanha e Egito, disputado em Barcelona e marcado por cânticos ofensivos.

"Investigamos os cânticos islamofóbicos e xenófobos de ontem no RCDE Stadium", anunciou na rede social X a polícia regional catalã, os Mossos d'Esquadra.

A partida, que terminou 0 a 0, foi marcada pelas vaias ao hino egípcio e pelos gritos de "muçulmano é quem não pula" durante o primeiro tempo, entoados por parte dos 35.000 torcedores no RCDE Stadium.

Pelo sistema de som do estádio, as autoridades pediram que os torcedores evitassem os "cânticos ofensivos" no intervalo e no segundo tempo.

— A extrema direita não vai deixar nenhum espaço livre do seu ódio e os que se calam, hoje, serão cúmplices. Seguimos trabalhando por um país tolerante e respeitoso com todos—acrescentou o ministro da Justiça.

— Os violentos aproveitam o futebol para ter o seu espaço. É preciso afastá-los da sociedade, identificá-los e, quanto mais longe, melhor. É intolerável —disse o técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, após o amistoso.

O presidente da Federação Espanhola, Rafael Louzán, qualificou o episódio como um "acidente isolado que não deve voltar a acontecer".

A Espanha será a sede da Copa do Mundo de 2030 ao lado de Portugal e Marrocos. O torneio também incluirá jogos na Argentina, Uruguai e Paraguai.