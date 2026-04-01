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Governo espanhol se declara envergonhado e polícia investiga gritos racistas durante Espanha x Egito

Cânticos ofensivos e vaias ao hino egípcio marcaram o amistoso entre Espanha e Egito em Barcelona.

AFP

Zero Hora

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