"Golpe muito duro": lesões atrapalham Lakers na busca pelo título da NBA

O momento dos Los Angeles Lakers não é dos melhores. Além de perder Luka Doncic, com lesão na coxa esquerda, a franquia confirmou o desfalque de Austin Reaves, com um problema no abdômen.

Reaves deve ficar afastado das quadras por seis semanas, enquanto Doncic pode ficar de fora do restante da temporada. Os Lakers conseguirão avançar nos playoffs sem seus dois maiores pontuadores?

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