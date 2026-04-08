Goleiro do Cruzeiro se manifesta após ofensas de Walace: 'Tenho meu caráter'

O goleiro Matheus Cunha, que vem assumindo a posição de titular no Cruzeiro diante da ausência de Cássio, falou publicamente sobre as críticas feitas por Walace nos bastidores do clube. Após a vitória da equipe na estreia da Libertadores, o arqueiro comentou o assunto.

Sem entrar em confronto direto, Matheus Cunha preferiu adotar um tom sereno e destacou que a situação está sendo conduzida internamente pela diretoria celeste.

"Isso daí está com a diretoria, a diretoria vai tomar a decisão. Eu tenho meu princípio, meu caráter, mantenho o mesmo. Sou uma pessoa honesta, continuo trabalhando da mesma forma, independente do que vem de externo para dentro. O trabalho responde", disse o goleiro em entrevista à ESPN.

ENTENDA O CASO ENVOLVENDO WALACE

O episódio aconteceu após a derrota do Cruzeiro por 4 a 1 para o São Paulo, no MorumBis, pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com informações da imprensa de Belo Horizonte, Walace utilizou um grupo de WhatsApp com pessoas ligadas ao clube para fazer críticas à postura de um companheiro de equipe.

A mensagem acabou chegando à diretoria, que decidiu agir rapidamente. O volante foi retirado da delegação que viajaria para a estreia na Libertadores e retornou a Belo Horizonte. O clube classificou o comportamento como indisciplina, citando "desrespeito a um companheiro e descumprimento de normas internas".

Segundo relatos, o alvo das críticas teria sido o próprio Matheus Cunha, chamado de "braço curto". Apesar de haver versões de que o comentário foi feito em tom de brincadeira, o conteúdo não foi bem recebido.

Walace não embarcou com o grupo para Guayaquil, onde o Cruzeiro estreou na Libertadores diante do Barcelona. Em seu lugar, o meia Japa foi incluído na delegação e chegou à cidade equatoriana durante a madrugada.

Mesmo sem uma multa imediata, o volante ainda deve prestar esclarecimentos à diretoria. Internamente, a situação também levanta dúvidas sobre a permanência do jogador no clube. Ele tem proposta do Vasco e vem sendo pouco utilizado, o que pode acelerar uma eventual saída.