Goleiro da Seleção Brasileira falha e impede seu time de alcançar a liderança; veja o vídeo

Ederson disputou a Copa de 2022, na Rússia, e tem sido figurinha carimbada nas convocações de Ancelotti. MAURO PIMENTE / AFP

Titular da Seleção Brasileira na derrota por 2 a 1 para a França, em março, Ederson falhou no jogo que poderia levar o Fenerbahçe à liderança do Campeonato Turco, na sexta-feira (17). O goleiro saiu mal do gol, permitiu o empate do Rizespor e virou alvo de críticas da torcida. Veja o vídeo

O cronômetro marcava 52 minutos do segundo tempo, era o último minuto dos acréscimos. Com um jogador a mais em campo, o Fenerbahçe vencia o Rizespor por 2 a 1.

Fofana, goleiro do Rizespor, cobrou falta da intermediária de defesa. Mandou a bola direto para a área do Fenerbahçe. Ederson perdeu o tempo de bola, saiu mal do gol e nada pôde fazer para evitar Modibo Sagnan de marcar.

Com o empate em 2 a 2, o Fenerbahçe estacionou nos 67 pontos e perdeu a oportunidade de assumir a liderança provisória. O rival, Galatasaray, venceu o Gençlerbirligi, fora de casa, e segue na ponta da tabela, com 71 pontos.

Veja a falha de Ederson