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Goleiro da Seleção Brasileira falha e impede seu time de alcançar a liderança; veja o vídeo

Em lance nos acréscimos, Ederson saiu mal do gol e permitiu empate do Rizespor com o Fenerbahçe

Zero Hora

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