Golaços, pênalti e atuação do VAR: como foi o incrível 5x4 entre PSG e Bayern de Munique pela Champions League

O futebol dos videogames ganhou a realidade com o duelo entre PSG e Bayern de Munique, nesta terça-feira (28). No primeiro jogo da semifinal da Champions League, pareceu que Luis Enrique e Vincent Kompany organizaram suas equipes com controles, fazendo grandes jogadas e diversos gols, tal qual nos games. No entanto, foi mais uma exibição do mais alto nível do futebol atual, que teve o PSG vencendo por 5 a 4.
A torcida francesa no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, celebrou os gols de Kvaratskhelia, Dembélé (duas vezes cada) e João Neves. Porém, lamentaram quando os alemães marcaram com Harry Kane, Olise, Upamecano e Luis Díaz.
O jogo da volta será na próxima quarta-feira (6), na Allianz Arena, em Munique. O Bayern precisará de uma vitória por um gol de diferença para lavar o confronto à prorrogação. Triunfo por dois ou mais gols levam os alemães à final em Budapeste, no dia 30 de maio.
Cinco gols na primeira etapa
Se a expectativa era de um jogo cheio de gols, o primeiro tempo entregou de sobra. Os primeiros minutos foram de estudo das estratégias. No entanto, o restante foi de bom futebol e muitas chances. Aos 15, o Bayern teve um pênalti a favor, após Luis Díaz entrar na área e ser derrubado por Pacho.
Harry Kane teve tranquilidade para deslocar Safonov e abrir o placar. Quatro minutos depois, o inglês deixou Olise na cara do goleiro, mas o atacante francês parou no russo, com Marquinhos tirando a bola abafada em cima da linha.
Após os sustos, foi a vez do PSG atacar. Num desarme no meio de campo, a bola foi lançada para Dembélé, que saiu cara a cara com Neuer, mas a finalização foi ruim e para fora.
Aos 24 minutos, Kvaratskhelia mostrou que a pontaria está em dia. Ele entrou na área, cortou para o meio e chutou cruzado de pé direito, sem chances para o goleiro alemão. 1 a 1. Era o empate do time de Paris.
Na busca pelo gol, Olise fez boa jogada pela direita, driblou dois e cruzou rasteiro, mas João Neves cortou e a bola foi na trave. Um minuto depois, o volante português apareceu na área com liberdade e, mesmo com 1m74cm, subiu para completar o escanteio de cabeça, fazendo 2 a 1 para o PSG.
Aos 40 minutos da primeira etapa, Olise recebeu na entrada da área e foi limpando a marcação. O francês viu a oportunidade e chutou com força, sem chance para Safonov esboçar uma defesa. O duelo parecia se encaminhar para o intervalo com igualdade, mas, ainda havia mais. 2 a 2.
Dembélé recebeu no lado esquerdo e tentou o cruzamento, mas a bola bateu no braço de Alphonso Davies. Inicialmente o árbitro não marcou nada, mas, após revisão do VAR, constatou que o braço do canadense estava aberto e o pênalti foi marcado. Dembélé cobrou muito bem, pois, mesmo Neuer acertando o canto, não alcançou a bola. O Paris Saint-Germain estava na frente do placar novamente. 3 a 2.
Alto nível seguiu
O segundo tempo iniciou com o Beyern dominando a posse de bola. Contudo, os contra-ataques se tornaram a principal arma do PSG. Aos 10 minutos, Hakimi foi lançado com liberdade pela direita e cruzou, a bola passou por dois, mas caiu no pé de Kvaratskhelia, que finalizou com categoria para ampliar. 4 a 2.
Três minutos depois, novo contragolpe francês. Doué trouxe a bola para o meio e passou para Dembélé. O melhor do mundo cortou para o meio e finalizou por baixo das pernas de Upamecano. O toque na trave e Neuer sem reação deixaram o gol ainda mais bonito. 5 a 2. Já era goleada na capital parisiense.
Aos 19 minutos, o Bayern mostrou que ainda não estava derrotado. Em jogada de bola parada, o zagueiro Upamecano cabeceou para o fundo da rede, descontando a diferença para dois gols. 5 a 3.
A reação seguiu com mais um belo gol. Kane mostrou mais uma vez que é o maestro do Bayern. Um lançamento primoroso para Luis Díaz, que dominou com categoria e tirou qualquer chance de corte de Marquinhos. O chute foi forte e no canto. Após revisão do VAR, o gol foi validado. 5 a 4 e a equipe alemã vivíssima na partida.
A reta final da partida foi mais controlada, mas com emoções. Aos 41 minutos, o jovem Mayulu recebeu passe em boas condições para finalizar e chutou forte na trave, quase ampliando para o PSG.
Faltando pouco para acabar, uma péssima notícia para o PSG e para a seleção de Marrocos — adversária do Brasil na Copa do Mundo 2026. O lateral deixou o campo com problema na coxa.
O Bayern quase buscou o empate no último minuto. Na base da bola na área, Laimer cabeceou e a bola ia entrar, não fosse o zagueiro Pacho salvar em cima da linha. O árbitro encerrou o jogo, deixando a sensação de que o jogo poderia durar ainda mais.
Atuação do VAR
O VAR, liderado pelo espanhol Carlos del Cerro Grande, teve duas participações decisivas na partida. Primeiro, no pênalti marcado para o PSG. Inicialmente, o árbitro Sandro Scharer, da Suíça, não marcou nada, mas, após revisão do árbitro de vídeo, foi constatado um toque do braço de Alphonso Davies na bola e dentro da área.
A segunda aparição foi no quarto gol do Bayern. Luis Díaz foi lançado por Harry Kane e a posição do colombiano foi duvidosa. Depois da revisão, com auxílio do sistema semiautomático, ficou provado que o atacante tinha condições.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲