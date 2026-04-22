Goiás e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h, pela quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.
Escalações para Goiás x Cruzeiro
Goiás: Tadeu; Rodrigo Soares, Luisão, Luiz Felipe e Nicolas; Filipe Machado, Gegê (Lucas Rodrigues), Lourenço e Lucas Lima; Jean Carlos e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.
Cruzeiro: Matheus Cunha; Kauã Moraes (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki Bruno; Lucas Silva (Gerson), Lucas Romero, Matheus Pereira; Christian (Wanderson), Kaio Jorge e Arroyo. Técnico: Artur Jorge.
Arbitragem para Goiás x Cruzeiro
Davi de Oliveira Lacerda (ES) auxiliado por Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES). VAR: Rafael Traci (SC).
Onde assistir a Goiás x Cruzeiro
A partida será transmitida ao vivo por SporTV, GE TV e Premiere.