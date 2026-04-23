Goiás empata no último lance e segura Cruzeiro na Copa do Brasil; Remo surpreende o Bahia

No retorno ao Serra Dourada após um ano, em jogo que marcou a despedida do estádio antes da reforma que deve durar dois anos, o Goiás não decepcionou sua torcida. Pela ida da 5ª fase da Copa do Brasil, recebeu o Cruzeiro e, com direito a gol no último minuto, ficou no 2 a 2 com o gigante mineiro.

Com o resultado, quem vencer no duelo da volta, marcado para o dia 12 de maio, às 21h30, no Mineirão, se garante na próxima fase. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Nesta etapa da Copa do Brasil, ambas as equipes já garantiram R$ 2 milhões em cotas da CBF, com a promessa de mais R$ 3 milhões para quem carimbar o passaporte para as oitavas de final.

As equipes agora voltam suas atenções para o Brasileirão. No sábado (25), o Cruzeiro vai ao Baenão para encarar o Remo, a partir das 18h30. No dia seguinte, às 16h, pela Série B, o Goiás visita o São Bernardo no estádio Primeiro de Maio.

Empurrado por uma grande festa de sua torcida, que se apresentou em bom número no lendário palco do futebol goiano, o Goiás se lançou ao ataque nos minutos iniciais e conseguiu abrir o marcador logo aos 10. Após defesa de Otávio em chute de Jean Carlos, Nicolas, de primeira, mandou para o fundo do gol.

No entanto, a alegria goiana não durou muito. Logo depois, aos 17, Arroyo recebeu na entrada da área e mandou uma bomba para empatar. Após o gol, o Cruzeiro passou a dominar a partida e teve grandes chances com Jonathan Jesus e Arroyo, mas em ambas, a bola foi para fora e a partida foi para o intervalo em empate.

Na volta para o segundo tempo, o jogo esquentou ainda mais. Após uma pressão inicial do Goiás, o Cruzeiro respondeu aos cinco com Kaio Jorge, que mandou uma bomba para boa defesa de Tadeu, que pegou mais uma aos nove, em chute de Christian.

Entretanto, a pressão do Cruzeiro surtiu efeito. Após diversos erros no último passe, aos 30, Jonathan Jesus tabelou com Bruno Rodrigues e tocou na saída de Tadeu para virar o jogo. Porém, quando a vitória mineira parecia garantida, os quase 20 mil torcedores presentes no Serra Dourada foram premiados.

Aos 50, Esli García pegou rebote da defesa na entrada da área e mandou um lindo chute na forquilha, sem chances para Otávio, que viu o Goiás selar o empate no último minuto da partida.

No mesmo horário, o Bahia recebeu o Remo, na Arena Fonte Nova, e em um jogo movimentado, quem se deu bem foi o time paraense. Com gols de Tchamba, Yago Pikachu e Alef Manga, os visitantes superaram o time de Salvador por 3 a 1 e agora podem até perder por um gol de diferença no jogo da volta, que mesmo assim se garantem nas oitavas de final.