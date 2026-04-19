Gnabry inicia corrida contra o tempo na Alemanha, mas grave lesão deve tirá-lo da Copa do Mundo

A tetracampeã Alemanha é mais uma seleção a receber notícia ruim às vésperas da Copa do Mundo. O atacante Gnabry, do Bayern de Munique, rompeu o músculo do adutor da coxa direita e deve ser desfalque nos gramados de Estados Unidos, Canadá e México em junho defendendo seu país.

Gnabry é titular e peça importante no esquema do técnico Julian Nagelsmann e anotou gol em duas das últimas três partidas da seleção alemã, diante da Eslováquia (Eliminatórias) e da Suíça (amistoso). Ele iniciou tratamento em Munique em corrida contra o tempo para tentar se recuperar a tempo, o que é pouco provável.

"O FC Bayern de Munique ficará sem Serge Gnabry por um longo período. O meia-atacante sofreu uma ruptura do músculo adutor da coxa direita. O diagnóstico foi confirmado por exame realizado pelo departamento médico do FC Bayern", anunciou o clube bávaro.

"Boa e rápida recuperação, Serge!", completou o Bayern. Gnabry vinha fazendo grande parceria com o artilheiro Harry Kane no comando de ataque dos bávaros e será o desfalque de peso nas semifinais da Champions League, em duelo de gigantes contra o atual campeão Paris Saint-Germain.