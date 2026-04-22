Gnabry anuncia que vai desfalcar Alemanha na Copa do Mundo de 2026

O atacante do Bayern de Munique, Serge Gnabry, anunciou nesta quarta-feira (22) que não poderá disputar a Copa do Mundo de 2026 (11 de junho a 19 de julho) pela seleção da Alemanha devido a uma ruptura muscular no músculo adutor da coxa direita, sofrida no final da semana passada.

"Estes últimos dias têm sido difíceis de digerir. O Bayern ainda tem muito em jogo nesta temporada, tendo acabado de garantir mais um título da Bundesliga neste fim de semana. Quanto ao sonho da Copa do Mundo com a Alemanha, esse, infelizmente, chegou ao fim", escreveu Gnabry, de 30 anos, em sua conta no Instagram.

"Assim como o resto do país, estarei torcendo pelos rapazes de casa. Agora é hora de focar na minha recuperação para que eu possa estar de volta para a pré-temporada", acrescentou.

No sábado, o Bayern havia indicado que Gnabry ficaria afastado "por um longo período", sem especificar um prazo definido.

A imprensa alemã noticiou uma ausência de dois a quatro meses, e Gnabry confirma, assim, que sua temporada atual chegou ao fim.

O Bayern de Munique garantiu matematicamente seu 35º título do Campeonato Alemão no domingo e segue na disputa por mais dois troféus: a Copa da Alemanha e a Liga dos Campeões da Europa.

Para mitigar a ausência de Gnabry, o técnico do Bayern, Vincent Kompany, pode contar com o retorno gradual de Jamal Musiala, após sua grave lesão na Copa do Mundo de Clubes de 2025 (uma fratura na fíbula esquerda acompanhada de uma luxação na articulação do tornozelo).