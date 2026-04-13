Gestos obscenos escancaram crise disciplinar do Corinthians; entenda

O empate sem gols entre Corinthians e Palmeiras, pela 11ª rodada do Brasileirão, expôs mais um capítulo preocupante da indisciplina alvinegra. Com dois jogadores expulsos no clássico - ambos em lances de descontrole -, o clube voltou a evidenciar um problema recorrente: a dificuldade em manter o equilíbrio emocional em momentos decisivos.

O caso mais emblemático foi o de André, expulso ainda no primeiro tempo após responder a uma provocação com um gesto obsceno. A atitude não só comprometeu a equipe em campo, como também reforçou um padrão recente. Apenas 11 dias antes, Allan já havia sido punido pelo mesmo motivo, em partida contra o Fluminense, indicando repetição de comportamento dentro do elenco.

Os números ajudam a dimensionar o problema. Em 2025, o Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro como o segundo time com mais expulsões, somando nove cartões vermelhos - cinco deles para jogadores.

Já em 2026, o cenário é ainda mais alarmante: em apenas 11 rodadas, quatro atletas já foram expulsos, praticamente igualando o total da temporada anterior. A média atual é de 0,36 expulsão por jogo, acima dos 0,23 registrados no ano passado.

Além dos vermelhos, o volume de advertências cresceu. No Brasileirão de 2025, o time acumulou 110 cartões amarelos (média de 2,89 por partida). Neste ano, já são 33 em 11 jogos, elevando a média para três por confronto. O aumento reforça a falta de controle em campo e a dificuldade em evitar infrações desnecessárias.

Outro fator que chama atenção é a reincidência de múltiplas expulsões em uma mesma partida. Contra o Palmeiras, André e Matheuzinho deixaram o campo mais cedo - algo que não acontecia desde novembro de 2025, na derrota para o Red Bull Bragantino, quando José Martínez e Charles também foram expulsos.

Em entrevista coletiva após o dérbi, o técnico Fernando Diniz comentou sobre as expulsões recentes do clube alvinegro e destacou a importância do trabalho psicológico no futebol.

"O psicológico é algo a ser trabalhado em todos os times. Foi desvio de um comportamento que não é padrão, acredito que não vai mais acontecer. Não é um gesto que acontece com frequência. Os jogadores já sabem, sentiram como é o baque de ser expulso. Tanto o André, como o Matheuzinho. É questão muito factual, fácil de ter um tipo de instrução. Esse tipo de expulsão eu acho que não acontece mais por aqui", disse Diniz.