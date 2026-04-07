Gaviões da Fiel espalha faixas de protesto no CT do Corinthians e aumenta pressão sobre elenco

A manhã desta terça-feira, 7, foi de mais um capítulo de tensão nos arredores do CT Joaquim Grava. Integrantes da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, penduraram faixas com mensagens duras direcionadas aos jogadores.

Entre os recados exibidos, estavam frases como: "Ou joga por amor ou joga por terror!", "Jogadores omissos!", "Acabou a paciência!" E "Elenco vagabundo!". As manifestações fazem parte de uma sequência de cobranças públicas ao time, que atravessa um momento ruim na temporada.

Os protestos desta terça acontecem na esteira de manifestações anteriores no mesmo local. Na última semana, membros da organizada já haviam ido ao CT para exigir uma reação imediata após a derrota para o Fluminense.

Na ocasião, houve conversa com o técnico Dorival Júnior, o presidente Osmar Stabile e jogadores do elenco. A cobrança principal foi por mais comprometimento e entrega dentro de campo, mesmo diante das limitações financeiras do clube. O presidente da Gaviões, Alexandre Domênico, reforçou a necessidade de o time representar melhor a torcida.

Nesta segunda-feira, 6, torcedores também se reuniram na saída do CT e direcionaram críticas a nomes como Raniele, Charles, Vitinho e o jovem Kaio César. O grupo exigiu uma resposta imediata, com foco no clássico contra o Palmeiras.

O cenário de crise se intensificou após a derrota por 1 a 0 para o Internacional, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Com o resultado, o Corinthians chegou a nove partidas consecutivas sem vitória em 2026, sequência que culminou na saída do técnico Dorival Júnior.