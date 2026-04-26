Gauff supera problemas estomacais, vence Cîrstea e vai às oitavas do WTA 1000 de Madri

Gauff é a número 3 do ranking. OSCAR DEL POZO / AFP

A estadunidense Coco Gauff, número 3 do mundo, sofreu neste domingo (26) para avançar às oitavas de final do WTA 1000 de Madri, com uma vitória em três sets sobre a romena Sorana Cîrstea por 4/6, 7/5 e 6/1.

Gauff saiu vitoriosa em uma partida extenuante que durou duas horas e 21 minutos, durante a qual teve de lidar com problemas físicos, chegando, inclusive, a vomitar na quadra da Caja Mágica, em Madri.

— Não sei como consegui superar isso. Abandonei em Indian Wells e pensei: não sou alguém que gosta de abandonar, então não queria abandonar novamente. Fico feliz por ter conseguido terminar— disse Gauff após a partida.

Um misterioso vírus tem afetado os tenistas nas chaves feminina e masculina.

— Acho que estou com a mesma coisa que todos os outros têm aqui em Madri, infelizmente. Então, vou apenas tentar aguentar firme. Obviamente, há um vírus circulando. Não sou uma pessoa que costuma ter problemas com comida ou com o estômago — disse ainda a número três do mundo após o jogo.

No sábado, a tenista polonesa Iga Świątek já havia declarado, após abandonar sua partida contra a estadunidense Ann Li por se sentir mal, que acreditava que poderia haver algum tipo de vírus circulando entre os tenistas.

Antes disso, na sexta-feira, o brasileiro João Fonseca avançou à terceira rodada em Madri sem precisar jogar, após a desistência do croata Marin Cilic devido a problemas estomacais.

Neste domingo, Gauff, em sua sexta participação na Caja Mágica, foi dominada no primeiro set. No segundo set, ao tentar se recuperar de um placar adverso de 4 a 3, ela precisou de atendimento médico após vomitar na quadra.

Apesar disso, a estadunidense conseguiu quebrar o serviço da adversária para empatar a partida e, em seguida, quebrou o saque de Cîrstea novamente no último game para evitar o tie-break e fechar o set.

Apesar do cansaço, a americana apresentou seu melhor tênis no terceiro set para fechar a partida.

Nas oitavas de final, Gauff vai enfrentar a tcheca Linda Nosková, que avançou para esta fase sem jogar após a desistência da russa Liudmila Samsonova por motivo de doença.

Resultados deste domingo do WTA 1000 de Madri:

3ª rodada (simples feminino):

Linda Nosková (CZE) w x o Liudmila Samsonova (RUS) - não se apresentou

Coco Gauff (USA) 2 x 1 Sorana Cîrstea (ROM) 4/6, 7/5, 6/1

Solana Sierra (ARG) 2 x 1 Zeynep Sönmez (TUR) 0/6, 6/2, 6/3