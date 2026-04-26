Gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos caem na estreia das duplas em Madri

Com uma grande campanha na temporada, com dois títulos em três finais jogadas, os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos não conseguiram um bom desempenho na estreia do Masters 1000 de Madri, na Espanha.
Neste domingo (26), Luz e Matos acabaram derrotados pelo cazaque Alexander Bublik e o australiano Marc Polmans, que venceram por 2 a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (4/7) e 10/6, após uma hora e 33 minutos de partida.
Apesar de um melhor posicionamento no ranking de duplas, onde Luz é o 29º e Matos, o 31º colocado, os brasileiros encontraram dificuldades especialmente nas devoluções.
Bublik, atual número 11 da ATP em simples é apenas o 601º nas duplas, enquanto Polmans aparece em 52º lugar. Com um saque eficiente, especialmente do cazaque, eles conseguiram evitar as três chances de quebra que os gaúchos tiveram e ainda converteram uma, no sexto game do primeiro set.
Já na segunda parcial, nenhuma quebra foi registrada e a definição foi para o tie-break, enquanto no set desempate, Bublik e Polmans foram superiores e garantiram a vitória e a vaga nas oitavas de final, contra o salvadorenho Marcelo Arévalo e o croata Mate Pavic, que eliminaram os estadunidenses Tommy Paul e Ethan Quinn em sets diretos, com parciais de 6/4 e 7/6 (8/6).
Melo e Zverev também são eliminados
Outro brasileiro derrotado na estreia das duplas foi Marcelo Melo, que mais uma vez jogou com o alemão Alexander Zverev.
A parceria que venceu o ATP 500 de Acapulco, em fevereiro, foi derrotada pelo grego Stefanos Tsitsipas e o italiano Luciano Darderi por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/4, após uma hora e 18 minutos de jogo.