Gaúchos garantem quatro vagas na Seletiva Nacional de Judô

Rafael Macedo (D) Guilherme Schmidt (E). Anderson Neves / CBJ

A Sogipa e o Grêmio Náutico União garantiram para o Rio Grande do Sul mais quatro vagas na seleção brasileira masculina, que irá disputar o Campeonato Pan-Americano, no Panamá, entre 18 e 20 de abril.

O confronto mais aguardado ocorreu na categoria médio (-90kg), entre Rafael Macedo, que é o número 1 do Brasil, e Guilherme Schmidt, que subiu de peso nesse ciclo olímpico.

Atletas da Sogipa, eles travaram uma luta dura, com Macedo conseguindo projetar Schmidt, com dois minutos e 26 segundos ainda de tempo. A marcação inicial foi de ippon, que acabou retirado para waza-ari.

Experiente, Macedo administrou a vantagem até o final dos quatro minutos, deixando Schmidt muito irritado com as pausas, tanto que no cumprimento final, ele quase não olhou para o colega de equipe.

Andrey Coelho, a surpresa

Andrey Coelho se impôs na categoria pesado (+100kg). Anderson Neves / CBJ

A grata surpresa ficou por conta de Andrey Coelho. O judoca do Grêmio Náutico União não era apontado como favorito, mas se impôs na categoria pesado (+100kg), sendo o único atleta que precisou vencer três lutas para ficar com a vaga.

Na decisão, diante de Lucas Lima (Pinheiros) ele soube segurar o adversário e e em um combate estratégico forçou três punições para garantir a vitória, no golden score.

Leonardo Gonçalves vira no final

Leonardo Gonçalves derrubou o adversário e conseguiu um implacável ippon. Anderson Neves / CBJ

Favorito no meio-pesado (-100kg), Leonardo Gonçalves enfrentou uma dura final contra Giovani Ferreira (Pinheiros).

O judoca da Sogipa, que esteve na última edição dos Jogos Olímpicos, teve dificuldades e quando a luta estava no golden score, ele acabou sofrendo duas punições, mas em uma reviravolta derrubou o adversário e conseguiu um implacável ippon para manter a soberania na categoria.

David Lima

David Lima superou as expectativas. Anderson Neves / CBJ

Quem também não estava cotado entre os favoritos era David Lima, na categoria -81kg (meio-medio), que era de Guilherme Schmidt.

Mas o judoca da Sogipa superou as expectativas e na final derrotou o jovem Enzo Trombini, do Pinheiros, que na semifinal havia batido Gabriel Falcão, que era apontado como principal candidato a vaga.

Na final, David soube fazer um combate estratégico e forçou as três punições que levaram a eliminação do rival.

Derrotas no feminino

Se a delegação masculina do Rio Grande do Sul foi bem, a feminina acabou amargando derrotas nas finais.

No peso ligeiro (-48kg), Sarah Mendes, do União, acabou derrotada por Clarice Ribeiro, do Minas Tênis Clube, uma das grandes apostas do Brasil, que foi dominante do primeiro ao último segundo.

Jéssica Lima, da Sogipa, era favorita na categoria leve (-57kg), mas não fez uma boa luta final e foi derrotada pela surpreendente Sarah Souza, do Pinheiros, que conseguiu um ippon por imobilização.

Das 14 vagas em jogo, São Paulo ficou com a metade. As demais foram do Rio Grande do Sul (4), Minas Gerais (2) e Río de Janeiro (1).

Outros dois atletas já estavam previamente classificados por terem sido medalhistas no último Mundial: Daniel Cargnin (Sogipa) no peso leve (-73kg) e Shirlen Nascimento (Sesi-SP) no peso leve feminino.

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) ainda vai anunciar a lista oficial. A viagem para o Panamá deve acontecer no dia 15 de abril.

Confira os vencedores da Seletiva Nacional de Judô:

Masculino

-60kg - Diego da Cruz (Minas Tênis Clube)

-66kg - Willian Lima (Associação Amie)

-73kg - Guilherme de Oliveira (Paineiras do Morumby)

-81kg - David Lima (Sogipa)

-90kg - Rafael Macedo (Sogipa)

-100kg - Leonardo Gonçalves (Sogipa)

+100kg - Andrey Coelho (Grêmio Náutico União)

Feminino

-48kg - Clarice Ribeiro (Minas Tênis Clube)

-52kg - Larissa Pimenta (Pinheiros)

-57kg - Sarah Souza (Pinheiros)

-63kg - Rafaela Silva (Instituto Reação)

-70kg - Luana Carvalho (Sesi-SP)

-78kg - Beatriz Freitas (Pinheiros)