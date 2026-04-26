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Temporada 2026
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Gaúcho vence “Grand Slam” do beach tennis e se consolida como número 1 do mundo na categoria mista

Único atleta na história a integrar o top-100 do mundo no tênis e no beach tennis, Fabrício Neis conquistou o título do Sand Séries de Brasília, neste sábado (25), ao lado da italiana Flaminia Daina

Rodrigo Oliveira

Direto de Brasília

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