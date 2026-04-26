Gaúcho vence “Grand Slam” do beach tennis e se consolida como número 1 do mundo na categoria mista

O atleta porto-alegrense consolidou-se como número 1 do mundo nas duplas mistas. Marcello Zambrana/DGW / Divulgação

O gaúcho Fabrício Neis, 35 anos, fez história novamente no beach tennis ao conquistar, neste sábado (25), o título da categoria mista do Sand Series de Brasília, uma espécie de "grand slam" da modalidade, atuando ao lado da italiana Flaminia Daina.

Com o resultado, em uma competição, o atleta porto-alegrense consolidou-se como número 1 do mundo nas duplas mistas, em um ranking criado pela Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) na temporada 2026.

Na final, disputada no complexo do Estádio Mané Garrincha, Neis e Daina venceram a brasileira Mariana Peracini e o italiano Mattia Bazzi, com parciais de 6/1 e 6/4.

— Fico muito feliz de ser número 1 do mundo no ranking de mista da ITF. Isso é um feito muito legal para a minha história no beach tennis — afirmou o gaúcho a Zero Hora.

Ex-tenista, Neis já está na história como o único atleta a integrar o top-100 do mundo tanto no tênis quanto no beach tennis.

Como duplista no tênis, o atleta alcançou a 96ª posição no ranking da ATP em 2016. Desde que migrou para o beach tennis, o gaúcho teve uma ascensão meteórica e, além da liderança nas mistas, ocupa atualmente a 11ª colocação no ranking da categoria masculina.