Gaúcho recusado por Grêmio e Inter vira alvo da Premier League: "Diziam que eu era muito pequenininho" 

Léo Scienza tenta devolver o Sothamptno à elite do futebol inglês. Southampton / Instagram / Reprodução

Natural de Venâncio Aires, Léo Scienza vive uma ascensão e tanto no futebol europeu. Destaque do Southampton, hoje na segunda divisão inglesa, o meia-atacante de 27 anos soma sete gols e 10 assistências na campanha que tenta levar o clube de volta à elite inglesa

O gaúcho, que já foi recusado por Grêmio e Inter, também entrou no radar de equipes da Premier League. Sua trajetória chama atenção pela virada rápida na carreira: em 2020, jogava na quinta divisão sueca, sem receber salário. Trata-se de uma história de grande superação e resiliência.

Às vésperas de jogo decisivo contra o Manchester City, pela semi da Copa da Inglaterra, o gaúcho concedeu entrevista ao ge.globo. Na reportagem, ele falou sobre sua trajetória até o auge lamentou a recusa da dupla Gre-Nal.

Drama familiar e recusa da Dupla

Muito antes do auge, o jogador enfrentou momentos difíceis, incluindo depressão e a perda do pai, além de uma carreira tardia no futebol de campo — ele priorizava o futsal na base. Nascido em Venâncio Aires, no interior do Rio Grande do Sul, rodou por clubes pequenos da região, foi recusado por Grêmio e Inter.

— Eu fiz testes em Grêmio e Inter, por exemplo. E, pelo que eu me lembro, não tive dificuldades. Treinava bem, jogava bem. Pode não ter sido suficiente, mas nessas equipes, quando tu faz teste sem ter jogado em algum lugar antes, tem muita politicagem, empresário abrindo porta. "Ah, tu é muito pequenininho, tu é muito magrinho'" sempre dão uma desculpa — explica

Em um momento de desilusão, resolveu embarcar numa oportunidade no futebol europeu em 2019:

— Empresários que moravam na Suécia abriram oportunidades para fazermos testes lá, a ideia era times da primeira ou segunda divisão. Mas fizemos testes em clubes da quinta divisão. A gente não tinha salário. Treinávamos só duas vezes na semana e nos outros dias íamos correr na rua para manter a forma. Foi uma fase importante não só como jogador, mas como homem. Hoje valorizo muito mais as pequenas coisas.

Para fazer história na Alemanha

Léo Scienza marcou um belo gol, que confirmou a permanência do Heidenheim na Bundesliga. 1. FC Heidenheim / Instagram,divulgação

— Em 2020, ainda na quinta divisão da Suécia, mandaram meu vídeo para o scout do Schalke 04. E os caras se impressionaram comigo: O que tem de errado com esse cara? Ele é alcoólatra? Usa drogas? O que ele faz de errado para estar nessa situação, tendo a qualidade que tem? — conta.

Após passar pelo time sub-23 do Schalke 04, o brasileiro subiu gradualmente na Alemanha, com passagens por Magdeburg e SSV Ulm, até chegar ao Heidenheim na Bundesliga. Salvou o clube de ser rebaixado à segunda divisão com gol nos acréscimos.

Acostumado a subir degraus gradativamente, Léo Scienza partiu em 2025 para um novo desafio, desta vez na Inglaterra. Rebaixado da Premier League na temporada passada, o Southampton desembolsou 9 milhões de euros (R$ 52 milhões) no brasileiro.

O futebol inglês tem um estilo muito físico, que não privilegia Léo, que tem 1,75m, 63kg e características de muita técnica, capacidade de drible e controle de bola. Apesar disso, ele afirma que a trajetória difícil o fez desenvolver adaptabilidade:

— Por eu ter começado tão tarde e ter tido as experiências que eu tive na várzea no Brasil, na várzea na Suécia e em todas as ligas da Alemanha, eu acabei me tornando uma pessoa que se adapta fácil. Falo cinco línguas diferentes. Nunca fiz aula, é só do próprio interesse, de querer aprender. Independentemente do país que vou, consigo me comunicar, isso ajuda muito.

Futuro da Carreira

Além da reta final da Copa da Inglaterra, Léo Scienza tem como foco disputar a Premier League na próxima temporada. Faltando duas rodadas, o Southampton é o 4º e tem três pontos a menos que o segundo colocado. Os dois primeiros garantem vaga na primeira divisão, enquanto do 3º ao 6º disputam playoffs valendo duas vagas.

— Esse foi o meu maior objetivo quando assinei aqui. Tive oportunidades nas primeiras divisões de Espanha, Itália, França. Escolhi vir para cá pelo projeto. De voltar direto à Premier League, que é a melhor liga do mundo. Espero muito que a gente consiga fazer isso com o Southampton, é o nosso objetivo. Se não acontecer, a gente tem que sentar e pensar depois da temporada quais são as opções.

Caso o time não consiga o acesso, o brasileiro tem ainda outras possibilidades de disputar a Premier League. Clubes como Tottenham, Aston Villa, Fulham, Everton e Leeds United já demonstraram interesse no meia-atacante. Uma meta que, até poucos anos atrás, parecia distante para quem saiu do interior do Rio Grande do Sul para a quinta divisão sueca para o radar do futebol inglês.