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De Venâncio Aires para o Mundo 
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Gaúcho recusado por Grêmio e Inter vira alvo da Premier League: "Diziam que eu era muito pequenininho" 

Com sete gols e 10 assistências, brasileiro chama atenção na segunda divisão inglesa

Zero Hora

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