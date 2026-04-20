Gaúcho que herdou camisa 14 de Oscar fala sobre legado do ídolo: "Motivação para a continuar minha carreira"

Gaúcho disputou a Olimpíada de 1996. Newton Nogueira / Divulgação

Receber a 10 de Pelé, a 23 de Jordan, a 14 de Cruyff ou então o 8 ou 24 de Kobe Bryant. Camisas que marcaram times e gerações. Falecido na última sexta-feira (17), Oscar Schmitd, um dos maiores jogadores de basquete da história, passou a camisa 14 para um gaúcho quando se aposentou da seleção brasileira.

Quando deixou a equipe após os Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, escolheu o gaúcho Rogério Klafke como herdeiro do número.

— Eu trouxe isso para a minha carreira como uma coisa positiva. Foi uma motivação para a continuar minha carreira, porque eu vi a forma como ele encarava o esporte e a carreira dele. Oscar queria passar esse bastão para a próxima geração e quem estava chegando ali era eu — recordou Rogério em entrevista à Rádio Gaúcha.

Com a camisa da seleção, o sucessor de Oscar disputou três campeonatos mundiais (1994, 1998 e 2002), o Pan de 1999, em Winnipeg, e a Olimpíada de Atlanta, em 1996. Apenas nos dois últimos campeonatos, usou a 14. Mais jovem, Rogério ressaltou a oportunidade de dividir a quadra com o ídolo.

— Eu tive a oportunidade, o privilégio e a honra de jogar muitas vezes contra (Oscar) quando jogava em Franca. Depois, a gente teve a felicidade de estar junto na seleção. Jogamos o Pré-Olímpico, a Olimpíada de Atlanta, então foi um aprendizado, uma convivência que me ajudou muito, me engrandeceu demais na minha carreira como jogador também.

Rogério se aposentou das quadras em 2013, após atuar duas décadas como profissional e conquistar cinco títulos nacionais e inúmeros estaduais.

Trajetória de Oscar

O "Mão Santa", como ficou conhecido, anotou os 49.737 pontos em 1.615 partidas, com média de 30,7 pontos por jogo. Pela seleção brasileira, Oscar fez 7.963 pontos e teve como principal título o Pan-Americano de 1987 contra os Estados Unidos.

Era 1984 e um dos drafts mais aguardados da badalada liga de basquete norte-americana teve início. Na relação de "amadores", universitários e atletas que atuavam em equipes profissionais fora da NBA, estavam Jordan, Charles Barkley, John Stockton (três futuros integrantes do Dream Team, a equipe de basquete dos Estados Unidos, campeã olímpica nos Jogos de Barcelona), Hakeem Olajuwon e, ele, Oscar.