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Gaúcho que herdou camisa 14 de Oscar fala sobre legado do ídolo: "Motivação para a continuar minha carreira"

Rogério Klafke foi apontado como herdeiro do "Mão Santa" na seleção brasileira de basquete

Zero Hora

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