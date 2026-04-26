Gaúcha Maria Lúcia vence em Florianópolis e mantém liderança no ranking do STU 

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Maria Lúcia esteve no pódio nas três etapas da temporada. Pablo Vaz / Divulgação/STU

A gaúcha Maria Lúcia conquistou mais um título na temporada do STU National e manteve a liderança do ranking do skate street feminino do circuito nacional.

Neste domingo (26), após uma espera de três horas, por conta da chuva, ela levou a melhor na terceira etapa e confirmou o ótimo desempenho, após um terceiro lugar em Porto Alegre e a vitória em Criciúma.

— Estou muito feliz mesmo por esse momento. É uma emoção enorme ter vencido aqui e ter sido campeã de duas etapas seguidas. Primeiramente, só tenho que agradecer a Deus, porque não foi fácil chegar até aqui. E não é só andar de skate, mas sim cuidar do físico e do mental. Se tenho uma queda, algum erro, consigo pegar meu skate, levantar e seguir em frente, o que me deixa muito orgulhosa de mim mesma. Desistir jamais — disse a atleta de Canoas, que teve uma pequena queda logo na primeira de suas três voltas e precisou superar dores no quadril para vencer.

O pódio ainda teve a paulista Isabelly Ávila, em segundo, e a alagoana Carla Karolina, em terceiro lugar.

Sebastian Simonetto vence no masculino

Simonetto ganhou pela segunda vez na carreira. Julio Detefon / Divulgação/STU

Após ficar fora do pódio nas duas primeiras disputas do ano, o paranaense Sebastian Simonetto levou a melhor no street masculino.

—Fiquei emocionado porque sofri várias lesões ao longo desses anos. Cheguei a ficar um bom tempo parado, e voltar à ativa estando em mais uma final é muito gratificante. Ontem disse que buscaria esse título, acreditei e joguei tudo na pista. Acho que o ‘Cabalerial Board de Back’ fez a diferença. É uma manobra bem difícil, que até o Giovanni Vianna estava mandando aqui nas eliminatórias. Aprendi uma coisa na vida que é a lei da atração. Quando você aprende isso, não tem erro — disse Simonetto, que pela segunda vez na carreira venceu uma etapa de STU, após Porto Alegre em 2023.

O pódio ainda teve o cearense Lucas Rabelo, que é radicado em Porto Alegre, e o porto-alegrense Bruno Melão.

Confira os resultados finais do Street:

Feminino:

Maria Lúcia tem duas vitórias e um terceiro lugar no ano. Pablo Vaz / Divulgação/STU

1ª – Maria Lúcia (RS) – 80,40

2ª – Isabelly Ávila (SP) – 79,95

3ª – Carla Karolina (AL) – 77,18

4ª – Pamela Rosa (SP)– 73,41

5ª – Maria Almeida (BA) – 64,56

6ª – Duda Ribeiro (RJ) – 55,77

Masculino:

1º – Sebastian Simonetto (PR) – 88,97

2º – Lucas Rabelo (CE) – 88,67

3º – Bruno Melão (RS) – 88,63

4º – Matheus Mendes (RJ) – 88,00

5º – Vinícius Costa (CE) – 87,23

6º – Ismael Henrique (SP) – 73,89



