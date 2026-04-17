Galvão Bueno mostra apoio a Luis Roberto e abre o jogo sobre sucessão na TV Globo: "Mérito total dele"

Galvão Buenos e Luis Roberto trabalharam juntos na Rede Globo. João Miguel Junior / TV Globo

Galvão Bueno contou que tem conversado com o narrador Luis Roberto, recentemente diagnosticado com uma neoplasia na região cervical, e afirmou que tem feito orações por sua recuperação.

Após a saída de Galvão Bueno da TV Globo, em 2022, o narrador assumiu naturalmente o posto principal da emissora. Com mais de 40 anos no Esporte da Globo, ele se preparava para sua sétima Copa do Mundo consecutiva.

Embora lamente estar fora do Mundial, afirmou, após o diagnóstico, que “a Copa agora é estar vivo”.

— O que peço é que Deus o abençoe e ilumine os caminhos da recuperação dele, que ele volte o mais breve possível. Peço para que todo mundo faça uma prece ou um momento de pensamento positivo pelo Luis Roberto — disse Galvão, em entrevista ao site Quem, publicada nesta sexta-feira (17).

Galvão ainda ressaltou a amizade com o colega e a sua sucessão na TV Globo:

— O Luis Roberto é um amigo querido há 30 anos. Ele herdou o meu lugar por mérito total dele.

Diagnóstico e Copa do Mundo

No início deste mês, Luis Roberto, de 64 anos, revelou que exames de rotina detectaram neoplasia na região cervical. Para conseguir tratar a doença, o narrador abriu mão de viajar para a Copa do Mundo.

Luis era cotado para ser o narrador dos jogos da Seleção Brasileira e tinha vaga assegurada na equipe da Globo que vai cobrir o mundial no México, Canadá e Estados Unidos. No entanto, afirmou que seu maior desafio não será ficar de fora da cobertura.

— Depois do susto, está tudo sob controle. Tenho ao meu lado o que a ciência tem de melhor: os melhores médicos e hospitais. Tenho uma família amorosa ao meu lado. Em quase 40 anos na Globo, aprendi que essa casa jamais desampara os seus. Estou plenamente amparado por todo o nosso time — afirmou — Ficar ausente por esse período, que engloba a Copa, é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência, em breve estaremos de volta à vida normal — completou.

Trajetória