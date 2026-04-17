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Amizade de anos
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Galvão Bueno mostra apoio a Luis Roberto e abre o jogo sobre sucessão na TV Globo: "Mérito total dele"

Diagnosticado com neoplasia na região cervical, o atual narrador número um da emissora ficará fora da cobertura da Copa do Mundo este ano

Zero Hora

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