Gabriel Medina, Samuel Pupo, Italo Ferreira e Luana Silva avançam às semifinais em Margaret River

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Medina vai disputar a segunda semifinal na temporada. Beatriz Ryder / WSL/Divulgação

Três surfistas brasileiros avançaram às semifinais em Margaret River, a segunda etapa do Championship Tour 2026, na noite desta sexta-feira (24), na Austrália.

Com uma vaga garantida na final, o Brasil terá o duelo de compatriotas entre Gabriel Medina e Samuel Pupo na próxima etapa. Já Ítalo Ferreira enfrentará o australiano George Pittar, que eliminou Yago Dora.

O tricampeão mundial Gabriel Medina, que está retornando ao circuito após lesão em 2025, derrotou o italiano Crosby Colapinto.

Em uma disputa movimentada, o surfista paulista superou o adversário por 15.87 a 11.83. Além disso, o brasileiro teve a melhor nota do confronto, conseguindo 8.20, sacramentando a vitória na Austrália.

No outro embate, Samuel Pupo conseguiu bater o local Joel Vaughan após começar com duas ondas baixas. O surfista de São Sebastião esperou o momento certo e levou 6.50 após dropar em uma pequena parede. Pouco depois, conquistou 7.50 e somou 14.00 na pontuação total. O adversário conseguiu 13.06, com ondas de 5.33 e 7.73, e acabou eliminado.

O outro brasileiro que saiu vencedor foi Ítalo Ferreira, campeão mundial em 2019. Na bateria que fechou as disputas de quartas de final, o potiguar superou o australiano Ethan Ewing.

Em um confronto um pouco mais arrastado, Italo somou 12.00 e foi o suficiente para despachar o adversário, que fez apenas 8.33.

Quem também poderia representar o Brasil nas semifinais era o catarinense Yago Dora, que acabou eliminado pelo australiano George Pittar. A disputa terminou com 13.07 do anfitrião contra 13.00 do brasileiro.

Luana Silva na semifinal feminina

Luana eliminou campeã mundial. Hannah Anderson / WSL/Divulgação

No feminino, a brasileira Luana Silva garantiu vaga na semifinal ao bater a atual campeã mundial, a australiana Molly Picklum por 13.37 a 11.74.

Em busca de um lugar na decisão, Luana vai encarar a estadunidense Caitlin Simmers, campeã do mundo em 2024, que eliminou a campeã olímpica de 2020, a havaiana Carissa Moore por 14.50 a 14.07 no somatório final.