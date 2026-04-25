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Gabriel Medina, Samuel Pupo, Italo Ferreira e Luana Silva avançam às semifinais em Margaret River

Brasil garante representantes nas semifinais masculina e feminina do torneio, com destaque para duelo entre Medina e Pupo.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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