Gabriel Araújo vence Prêmio Laureus de melhor atleta paralímpico do mundo; saiba os ganhadores nas outras categorias

Gabrielzinho, como é conhecido, venceu por seu desempenho no Mundial de Natação Paralímpica na temporada passada. Foto por OSCAR DEL POZO / / AFP

O Brasil não passou em branco no Prêmio Laureus, o "Oscar do Esporte", nesta segunda-feira (20). No Palácio de Cibeles, em Madri, na Espanha, o nadador paralímpico, Gabriel Araújo, venceu na categoria “melhor atleta com deficiência” por seu desempenho no Mundial de Natação Paralímpica na temporada passada.

O nadador de 23 anos conquistou três ouros no Mundial de Singapura 2025, nas provas de 100m costas, 200m livre e 50m costas, todas disputas pela classe S2 (comprometimento físico-motor).

No ano passado, Rebeca Andrade venceu na categoria "Retorno do Ano".

Outros três brasileiros concorreram no prêmio em outras categorias. Na categoria revelação do ano, João Fonseca perdeu para Lando Norris, campeão mundial na Fórmula 1 em 2025.

Yago Dora e Rayssa Leal concorreram na categoria “Melhor Atleta de Ação”, mas também não venceram. Os brasileiros foram superados por Chloe Kim, dos Estados Unidos, e um dos grandes nomes do snowboard mundial.

Nas duas categorias mais importantes, de Melhor Atleta Homem e Mulher do ano, os tenistas Carlos Alcaraz, da Espanha, e Aryna Sabalenka, da Bielorrúsia, foram os vencedores.

Os vencedores do Prêmio Laureus

Melhor Atleta Homem do Ano

Carlos Alcaraz (Espanha) – tênis

Melhor Atleta Mulher do Ano

Aryna Sabalenka (Bielorrússia) – tênis

Melhor Equipe do Ano

Paris Saint-Germain – futebol (equipe masculina)

Revelação do Ano

Lando Norris (Reino Unido) – Fórmula 1

Retorno do Ano

Rory McIlroy (Reino Unido) – golfe

Melhor Atleta nos Esportes de Ação

Chloe Kim (Estados Unidos) – snowboard

Melhor Atleta com Deficiência

Gabriel Araújo (Brasil) – natação

Prêmio Esporte para o Bem

Fútbol Más (projeto global) – promove inclusão, trabalho em equipe e respeito por meio de torneios de futebol;