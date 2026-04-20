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Gabriel Araújo vence Prêmio Laureus de melhor atleta paralímpico do mundo; saiba os ganhadores nas outras categorias

Cerimônia foi realizada nesta segunda-feira no Palácio de Cibeles, em Madri, na Espanha

Zero Hora

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