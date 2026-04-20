Gabriel Araújo vence Prêmio Laureus de melhor atleta paralímpico do mundo; saiba os ganhadores nas outras categorias

O Brasil não passou em branco no Prêmio Laureus, o "Oscar do Esporte", nesta segunda-feira (20). No Palácio de Cibeles, em Madri, na Espanha, o nadador paralímpico, Gabriel Araújo, venceu na categoria “melhor atleta com deficiência” por seu desempenho no Mundial de Natação Paralímpica na temporada passada.
O nadador de 23 anos conquistou três ouros no Mundial de Singapura 2025, nas provas de 100m costas, 200m livre e 50m costas, todas disputas pela classe S2 (comprometimento físico-motor).
No ano passado, Rebeca Andrade venceu na categoria "Retorno do Ano".
Outros três brasileiros concorreram no prêmio em outras categorias. Na categoria revelação do ano, João Fonseca perdeu para Lando Norris, campeão mundial na Fórmula 1 em 2025.
Yago Dora e Rayssa Leal concorreram na categoria “Melhor Atleta de Ação”, mas também não venceram. Os brasileiros foram superados por Chloe Kim, dos Estados Unidos, e um dos grandes nomes do snowboard mundial.
Nas duas categorias mais importantes, de Melhor Atleta Homem e Mulher do ano, os tenistas Carlos Alcaraz, da Espanha, e Aryna Sabalenka, da Bielorrúsia, foram os vencedores.
Os vencedores do Prêmio Laureus
Melhor Atleta Homem do Ano
- Carlos Alcaraz (Espanha) – tênis
Melhor Atleta Mulher do Ano
- Aryna Sabalenka (Bielorrússia) – tênis
Melhor Equipe do Ano
- Paris Saint-Germain – futebol (equipe masculina)
Revelação do Ano
- Lando Norris (Reino Unido) – Fórmula 1
Retorno do Ano
- Rory McIlroy (Reino Unido) – golfe
Melhor Atleta nos Esportes de Ação
- Chloe Kim (Estados Unidos) – snowboard
Melhor Atleta com Deficiência
- Gabriel Araújo (Brasil) – natação
Prêmio Esporte para o Bem
- Fútbol Más (projeto global) – promove inclusão, trabalho em equipe e respeito por meio de torneios de futebol;