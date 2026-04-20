Gabriel Araújo, Alcaraz e Sabalenka são vencedores do Laureus, o Oscar do esporte

O tradicional Prêmio Laureus, conhecido como o Oscar do esporte, consagrou nesta segunda-feira, 20, os atletas que foram protagonistas ao longo de 2025, em diferentes categorias. Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, foi eleito o Atleta Paralímpico do Ano e garantiu a honraria para o Brasil, alçado ao nível de Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka, eleitos os atletas do ano.

"Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus e à minha família por tudo que estamos construindo. Esse prêmio, se Deus quiser, será o primeiro de muitos. Vamos continuar fazendo história", disse o mineiro de 24 anos.

Dono de cinco ouros e uma prata olímpica, Gabrielzinho empilhou conquistas relevantes ao longo de 2025. Foi campeão da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva e teve três ouros no Mundial, nos 200 metros livres e nos 50m e 100m costas.

Outros três nomes do País concorreram em categorias do Laureus e não ficaram com a estatueta. O promissor tenista brasileiro João Fonseca concorreu ao prêmio Revelação do Ano, cujo vencedor foi Lando Norris, atual campeão da Fórmula 1.

A skatista Rayssa Leal, que venceu em 2025 seu quarto título da Street League Skateboard (SLS) - a principal liga de street do mundo -, e Yago Dora, campeão mundial de surfe pela primeira vez na temporada passada, foram indicados a Melhor Atleta de Esportes Radicais. A vencedora, contudo, foi a snowboarder americana Chloe Kim.

Um dos grandes momentos da premiação foi a homenagem à romena Nadia Comaneci, que revolucionou a ginástica artística e coleciona nove medalhas olímpicas. Ela recebeu o prêmio de Conjunto da Obra das mãos de Simone Biles, outro lenda da modalidade, e ficou em prantos de tanta emoção.

"O esporte também é educação: levantar quando você cai, saber lidar quando você esta triste. A cada meio século, o esporte ganha um ícone, e Simone, você é incrível. Trouxe a pauta da saúde mental, algo que ninguém falava", comentou Comaneci.

A edição deste ano deu bastante relevância ao futebol, esporte que teve mais vencedores. O Paris Saint-Germain foi eleito a Equipe do Ano e o atacante Lamine Yamal, da seleção espanhola e do Barcelona, venceu o prêmio de Jovem Atleta do ano. Além disso, o alemão Toni Kross foi agraciado como Inspiração Esportiva.

Veja os vencedores do Prêmio Laureus 2026:

Atleta masculino do ano: Carlos Alcaraz (Espanha/tênis)

Atleta feminina do ano: Aryna Sabalenka (Belarus/tênis)

Jovem atleta do ano: Lamine Yamal (Espanha/futebol)

Equipe do ano: Paris Saint-Germain (França/futebol)

Retorno do ano: Rory McIlroy (Irlanda do Norte/golfe)

Revelação do ano: Lando Norris (Inglaterra/Fórmula 1)

Atleta paralímpico do ano: Gabriel Araújo (Brasil/natação)

Melhor atleta de esportes radicais: Chloe Kim (EUA/snowboard)

Inspiração Esportiva: Toni Kroos (Alemanha/futebol)

Prêmio Esporte para o Bem: Futebol mais (projeto social global)