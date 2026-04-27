"Futuro promissor": como Fernando Mendoza pode ajudar o Raiders a se reinventar na NFL

Fernando Mendoza foi escolhido pelo Las Vegas Raiders. JASON MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

O Las Vegas Raiders tem um novo quarterback para 2026. Fernando Mendoza foi a primeira escolha geral do draft da NFL. Mas ele realmente terá um ambiente saudável para se desenvolver?

O novo episódio do PrimeCast analisa o futuro da franquia, que não tem poupado esforços para ajudar o jovem quarterback.

Mendoza já conta com jogadores de primeira rodada ao seu redor, como o running back Ashton Jeanty e o tight end Brock Bowers, enquanto os Raiders investiram pesado para contratar o center Tyler Linderbaum e reforçar ainda mais o ataque.

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O draft 2026 da NFL não deixou a desejar em termos de emoção. Se a escolha de Fernando Mendoza para os Raiders já era esperada, outro quarterback surpreendeu ao sair também na primeira rodada. Os Rams escolheram Ty Simpson logo no começo para, quem sabe, substituir Matt Stafford em breve.

Quais equipes acertaram em cheio, atendendo às suas necessidades e mantendo-se fiéis às opções disponíveis? E quais equipes fizeram escolhas questionáveis?

Assista ao PrimeCast:

O PrimeCast tem episódio inédito sobre basquete e futebol americano toda semana. O podcast pode ser acessado também nas principais plataformas de áudio, além do site e app de GZH.