Freiburg encaminha vaga na semifinal da Liga Europa; Aston Villa vence Bologna fora

O Freiburg deu um grande passo rumo à semifinal da Liga Europa ao derrotar o Celta de Vigo por 3 a 0 nesta quinta-feira (9), no jogo de ida das quartas de final, na Alemanha.

Os gols do time alemão foram marcados por Vincenzo Grifo (10'), Jan-Niklas Beste (32') e Matthias Ginter (78').

Quem passar de Freiburg e Celta pega na semifinal o vencedor do confronto entre Betis e Braga, que na quarta-feira empataram no jogo de ida em 1 a 1, em Portugal.

Por sua vez, o Aston Villa também conseguiu um ótimo resultado com a vitória por 3 a 1 sobre o Bologna fora de casa, com a vantagem de decidir a classificação em seus domínios.

O Villa abriu o placar no estádio Renato Dall'Ara no final do primeiro tempo com o zagueiro Ezri Konsa (44') e ampliou depois do intervalo com o atacante Ollie Watkins (51').

O Bologna diminuiu na reta final marcando com Jonathan Rowe (90'), mas Watkins fez mais um nos acréscimos (90'+4) para os ingleses.

Aston Villa ou Bologna terão como adversário na semifinal quem avançar no duelo entre Porto e Nottingham Forest, que empataram em 1 a 1 no jogo de ida nesta quinta-feira, em Portugal.

O time português abriu o placar aos 11 minutos com o atacante brasileiro William Gomes (ex-São Paulo), mas o Forest empatou logo em seguida com um gol contra do lateral Martim Fernandes (13').

Os jogos de volta das quartas de final da Liga Europa serão disputados na quinta-feira que vem.

- Crystal Palace atropela Fiorentina na Conference -

Nas quartas da Liga Conferência, o Crystal Palace recebeu a Fiorentina no jogo de ida em Londres e atropelou com uma vitória por 3 a 0, no confronto entre os favoritos ao título da terceira competição de clubes da Uefa.

Jean-Philippe Mateta (24' de pênalti), Tyrick Mitchell (31') e Ismaïla Sarr (90') foram os autores dos gols no Selhurst Park.

Caso confirme a classificação no jogo de volta, o Palace terá como adversário na semifinal quem avançar entre Shakhtar Donetsk e AZ Alkmaar.

O Shakhar, que vem mandando seus jogos em Cracóvia (Polônia) por conta da guerra na Ucrânia, recebeu o AZ na ida e venceu por 3 a 0 graças aos gols dos brasileiros Pedrinho (72') e Alisson Santana (81' e 83').

Do outro lado da chave, o Rayo Vallecano bateu o AEK também por 3 a 0, em Madri, enquanto o Mainz derrotou o Strasbourg por 2 a 0 na Alemanha.

Os jogos de volta das quartas de final da Liga Conferência também serão disputados na quinta-feira que vem.