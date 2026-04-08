Franclim Carvalho assume Botafogo prometendo futebol ofensivo: 'Vamos fazer muitos gols'

Franclim Carvalho era auxiliar técnico de Artur Jorge nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão de 2024. Aquele futebol empolgante e vistoso é o que ele pretende resgatar no clube nesta temporada. Apresentado oficialmente nesta quarta-feira, o português de 39 anos assume o comando da equipe falando em futebol ofensivo e muitas bolas nas redes adversárias.

"O Botafogo se caracteriza por um estilo de jogo de propósito, de assumir, de encarar de frente todas as partidas, todas as batalhas, trabalhando at´=e o último minuto com sacrifício quando preciso", destacou o treinador, que substitui o argentino Martin Anselmi, demitido justamente pelas apresentações pouco vibrantes.

"Nós, em 2024, tivemos alguns momentos desses. E teremos um jogo que vai combinar com muitas alegrias, porque nós vamos fazer muitos gols. E os gols vão nos dar vitórias. E elas, sem dúvida, vão nos dar títulos", seguiu, esbanjando confiança em seu trabalho.

Surpresa da direção botafoguense, Franclim Carvalho foi apresentado com sua comissão técnica no gramado do Estádio Nilton Santos. Ele trouxe os auxiliares Luís Felipe, responsável por organizar o setor defensivo, e Luís Viegas, o preparador de goleiros Ricardo Rodrigues Matos e o preparador físico Fábio Monteiro.

A primeira missão do quinteto foi reintegrar o goleiro Neto, então afastado após falhas consecutivas. Léo Linck também está nos planos após não aproveitar as chances e perder a vaga para o então titular Raul.

"O Neto em condições físicas, o que não está, tem de integrar o elenco e conto com ele, assim como com o Léo Linck, o Raul e o Cristhian (Loorr, quarto goleiro). Ele tem de crescer e vai crescer."