França toma liderança da Espanha no ranking da Fifa; Brasil é sexto

França, de Mbappé, assumiu liderança. FRANCK FIFE / AFP

A França, atual vice-campeã do mundo, assumiu a liderança do ranking mundial da Fifa, superando a Espanha, de acordo com a classificação publicada nesta quarta-feira (1º), após as partidas disputadas durante a Data Fifa de março.

Os 'Bleus', de Kylian Mbappé, subiram duas posições, ultrapassando a 'Roja' (2ª colocada) e a atual campeã mundial, a Argentina de Lionel Messi (3ª).

A França, que venceu seus dois amistosos de março - contra o Brasil e a Colômbia -, não ocupava o topo do ranking desde 2018, ano em que conquistou o bicampeonato mundial, na Rússia.

A Espanha, atual campeã europeia, perdeu a liderança do ranking após o empate sem gols contra o Egito, na terça-feira, em Barcelona.

Entre as trinta primeiras equipes do ranking, apenas a Itália (12ª), a Dinamarca (20ª) e a Nigéria (26ª) ficarão de fora da Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.

O Brasil, que foi derrotado pela França por 2 a 1 na quinta-feira passada (26) e se redimiu na terça (31) ao vencer a Croácia por 3 a 1, está em sexto lugar, atrás da Inglaterra (4ª) e de Portugal (5º).

A próxima atualização do ranking ocorrerá em 10 de junho, um dia antes do início da Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Ranking da Fifa em 1º de abril de 2026:

1. França

2. Espanha

3. Argentina

4. Inglaterra

5. Portugal

6. Brasil

7. Países Baixos

8. Marrocos

9. Bélgica

10. Alemanha