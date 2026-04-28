Formato, participantes e premiação: tudo que você precisa saber sobre a Copa FGF 2026 

Copa FGF deve ser disputada até julho. Gabriel Haesbaert / FGF/Divulgação

A Copa FGF 2026 começa em 13 de maio com oito equipes do interior do Rio Grande do Sul na disputa por duas vagas para competições nacionais. O torneio garantirá acesso à Série D e à Copa Sul-Sudeste de 2027, para o primeiro e segundo colocados, respectivamente.

Os últimos detalhes da competição foram confirmados em congresso técnico extraordinário realizado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) na última sexta-feira (24).

Confira a seguir as principais informações sobre esta edição da Copinha.

Formato

A primeira fase é dívida em dois grupos de quatro times, que se enfrentam em jogos de ida e volta. Os dois melhores colocados de cada chave avançam para as semifinais.

As fases eliminatórias também serão disputadas em partidas de ida e volta, com o time de melhor campanha decidindo em casa.

Grupos

Após a desistência de Gaúcho e Passo Fundo, os grupos foram divididos de forma regionalizada. O objetivo é manter os clássicos no calendário.

Grupo A: Brasil de Farroupilha, Gramadense, Monsoon e Santa Cruz.

Brasil de Farroupilha, Gramadense, Monsoon e Santa Cruz. Grupo B: Bagé, Brasil de Pelotas, Farroupilha e Guarany de Bagé.

Premiação

O campeão da Copa FGF garantirá uma vaga na Série D de 2027. Já o segundo colocado disputará a Copa Sul-Sudeste.

Apesar da confirmação no congresso técnico, as vagas nacionais ainda dependem da aprovação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta em seu regulamento que as federações só podem indicar vagas para torneios nacionais em competições que tenham ao menos três clubes da primeira divisão estadual. A Copinha 2026 conta com apenas duas equipes do Gauchão: Guarany de Bagé e Monsoon.

Datas

A Copa FGF começa em 13 de maio, uma quarta-feira. As partidas devem ser disputadas no meio da semana para evitar embates com o calendário da Série D, que tem partidas no final de semana.

Nos próximos dias, a tabela detalhada deve ser divulgada. Pelo calendário oficial da FGF, a competição deve ser disputada até 29 de julho.